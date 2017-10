Chueca: «Rebajar el umbral electoral podría alentar 'candidaturas de interés'» Chueca, ayer a su llegada al Parlamento. :: miguel herreros El catedrático de la UR encargado de asesorar sobre la reforma electoral cree que la Cámara sufre «crisis de crecimiento» y desaconseja menguar el número de 33 diputados TERI SÁENZ LOGROÑO. Lunes, 2 octubre 2017, 23:53

Rebajar la barrera para obtener representación en el Parlamento de La Rioja del actual 5% de los votos al 3% no supondría necesariamente la entrada de más partidos en el hemiciclo e incluso podría generar «efectos colaterales» con consecuencias contrarias a las previstas. Así lo explicó ayer ante la comisión que analiza la reforma de la Ley Electoral el catedrático en Derecho Constitucional de la UR, Ricardo Chueca, al desgranar los detalles del informe requerido sobre el rendimiento de la normativa ahora vigente y que servirá de guía para virtuales modificaciones.

Como señaló primero ante sus señorías y después frente a la prensa, bajar el umbral al 3% en aras de la pluralidad para facilitar la entrada de otros actores políticos podría alentar la concurrencia de lo que denominó 'candidaturas de interés' o 'partidos de oportunidad'. Es decir, formaciones sin un sustrato ideológico cuyo único afán sería obtener eco mediático que, además, se llevarían una parte de los votos en juego y restarían opciones al resto de siglas.

Tampoco compartió el razonamiento de que limando esos dos puntos el PR+ no hubiera salido del Parlamento en las elecciones autonómicas del 2015 (y también IU hubiera entrado). «Eso es contrafactualismo», dijo el experto, «porque el elector no tuvo en aquel momento posibilidad de considerar el dato al depositar su papeleta». «No hay relación de determinación entre la rebaja del umbral y la presencia de más partidos en la Cámara», resumió al tiempo de que, en otro orden, extendió sus dudas a la creencia de que las elecciones primarias democratizan a los partidos. «Lo que hacen es abrir la opción a destituir la oligarquía interna existente por otra oligarquía», relató.

¿Un Parlamento caro?

En lo que el catedrático se mostró rotundo es en rechazar la reducción de la cifra de escaños que conforman el hemiciclo regional (33) por el cual apuestan algunas formaciones. «Si el Parlamento de La Rioja tiene ahora mismo dificultades materiales para ejercer su labor porque son pocos diputados, reducir su número haría que las leyes pudieran hacerse en un despacho», sentenció instando a valores como la colegialidad o el contraste de opiniones en la elaboración de normas. «¿A cuánto quieren reducir el número de diputados? ¿A 20? Eso supondría que existan más cargos en el Ejecutivo que parlamentarios», censuró cuestionando asimismo que con ese número, de los cuales no todos están liberados, se pueda controlar adecuadamente la labor Gobierno. Chueca hiló esta cuestión con la de la profesionalización total de la Cámara para espetar: «Me opongo radicalmente al argumento del precio». «No hay nada más caro que un Parlamento que funcione mal, que una ley mal hecha». Y añadió: «Eso es más costoso que el sueldo de unos diputados». Todo ello le llevó a inferir que el Parlamento regional sufre una «crisis de crecimiento» y la ampliación del abanico de grupos está provocando un déficit de funcionamiento por la falta de personal. «No se puede estar imitando leyes que hacen otras comunidades y encima, hacerlo mal». Aunque dejó la decisión en manos del legislador, Chueca no sé mostró partidario de recurrir al tope de la horquilla que fija actualmente el Estatuto (entre 32 y 40), pero tampoco de ahondar en el mínimo «porque entonces esto no sería un Parlamento, sino una dieta donde unos pocos deciden algo sin discutir y se van».

Junto a todo ello, el catedrático instó a «encajar» normativamente la Ley Electoral autonómica con la LOREG, revisar la financiación a los partidos, eliminar la carterlería en campaña, articular el papel de las TICs u obligar a realizar debates.