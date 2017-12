Chip On, premiado como mejor plan de negocio

La cátedra de la Empresa Familiar de la Universidad de La Rioja ha entregado el premio al mejor plan de negocio a Chip On, un proyecto para la localización de mascotas ideado por estudiantes de la asignatura Creación y desarrollo de la empresa del Grado en Administración y Dirección de Empresas (GADE). Durante este curso se han matriculado 57 estudiantes en la asignatura Creación y desarrollo de la empresa y han llevado a cabo seis planes de negocio: Winter Tech, C & H, Tecno UR, Trovare, Warm Up y Chip On, que ha sido el premiado.