C'est fini la feria Sábado, 30 septiembre 2017, 00:12

Desde tiempos inmemoriales se celebraban las fiestas que acaban de terminar hoy como Ferias y Fiestas de San Mateo. Lo de ferias era consecuencia de que eran eso, ferias de ganado y muy celebradas, por cierto, con numerosos tratos entre tratantes, ganaderos y labradores. Se recuerdan las celebradas en el Coso, debajo del puente de Hierro y últimamente junto al Ebro, frente al cementerio. Por lo visto, «si te he visto, no me acuerdo».