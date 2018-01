Cómo cerrar el grifo... de la luz El Gobierno de La Rioja publica dos folletos con consejos para ahorrar electricidad PABLO ÁLVAREZ Logroño Miércoles, 17 enero 2018, 21:28

No, no vamos a descubrir la pólvora. Lo que el Gobierno de La Rioja publicó la semana pasada (dos folletos que se pueden consultar en larioja.org/ahorroenergetico) es el ABC del cómo evitar tirar el dinero en la factura de la luz. Pero siempre está bien recordar algunos de esos consejos, y más cuando la dichosa factura seguirá tirando hacia arriba en los próximos meses. Al grano, pues: así puede usted hacer que su casa no gaste (tanta) electricidad.

1. Antes de comprarla: es el momento en el que más puede hacer por ahorrar en su casa. Los edificios deben estar certificados energéticamente, y mejor es una ‘A’ que una ‘G’. Será bueno que las estancias de más uso den al sur, y las que menos, al norte. Luego, cualquier pequeña mejora en aislamiento puede llevar ahorros «de hasta el 30% en calefacción y aire acondicionado», dice el Gobierno de La Rioja: doble ventana, aislamiento de muros, cajetines de persianas...

2. El frigo: Tenga cabeza al colocarlo: cuanto más lejos de hornos y radiadores, mejor. Es bueno mantener la parte trasera limpia (y no diga que eso lo hace mucho, porque no). No lo llene demasiado, y haga como le decía su madre: no abrirlo sin ton ni son. La temperatura: 6 grados en la zona fría, -18 en el congelador. Cada grado de menos es un 5% de consumo.

3. La lavadora: El 80% de lo que gasta una lavadora se va en calentar el agua. O sea: siempre que pueda, programas de agua fría o poca temperatura. Mejor a plena carga y programas económicos. Usar una secadora es asegurarse un gran consumo, pero si la usa, no se olvide de centrifugar primero la colada.

4. El lavavajillas: Un electrodoméstico que ahorra energía. La alternativa (lavar a mano con agua caliente) es hasta el 60% más caro, además de más lento y con más gasto de agua. Así pues, use el lavavajillas sin miedo, y a plena carga. Y con programas: más temperatura para cuando todo esté sucio, sucio. Y si aclara los platos antes, que sea con agua fría. O no habremos hecho nada.

5. Cocina y horno La tapa de las cazuelas es un buen invento: cocción más rápida, menor consumo. También es un invento la olla a presión, y si es de las «super-rápidas», mejor. Las placas de inducción ahorran el 20% de energía. Si puede elegir, mejor microondas que horno convencional, y ahorrará entre el 60 y el 70% de energía. Pero si se pone a hornear, hágalo con cabeza: no es necesario precalentar si la cocción va a ser larga, y tenga en cuenta que la curiosidad es mala: cada vez que abra la puerta se le irá el 20% del calor.

6. La plancha y la aspiradora: para una prenda, no. Acumule. Comience planchando de menor a mayor calor, y apague el aparato si va a estar 10 minutos parado. En el caso de la aspiradora, la clave está en el filtro: si evita que se sature, gastará menos y hará que dure más.

7. Agua caliente: una temperatura suficiente está entre 3 y 4 grados por encima de la corporal. Superar los 40 es un gasto enorme (e innecesario) de energía. Ducharse consume como cuatro veces menos de agua que bañarse. Y aunque no sea caliente, cualquier consumo de agua es un gasto energético: en su captación, bombeo, limpieza, depuración...

8. La calefacción: Entre el 25 y el 30% de la calefacción se va por las ventanas. Revise el aislamiento. No ponga el termostato a más de 20 grados: cada grado de más es un 7% de consumo. Cierre el radiador en las habitaciones en desuso, purgue los radiadores una vez al año y no los cubra ni obstruya con muebles ni cortinas. Si es calefacción central, lo mejor es que la comunidad instale contadores, repartidores de coste y válvulas termostáticas. No es ninguna tontería: puede ahorrar al año hasta el 30% del consumo total del edificio.