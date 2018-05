Centenares de riojanos salen a la calle para exigir mayores salarios y pensiones dignas USO celebró el Primero de Mayo en la plaza de igual nombre. / M. H. Mujeres y jubilados protagonizaron ayer el Primero de Mayo en el que el color rojo sindical se mezcló con el violeta feminista JAVIER CAMPOS LOGROÑO. Martes, 8 mayo 2018, 23:44

Y el rojo sindical se mezcló con el violeta feminista. La Rioja vivió ayer un reivindicativo Primero de Mayo en el que demandas viejas y nuevas se dieron la mano. Lemas como 'Pensiones dignas' y 'Vivas, libres y unidas por la igualdad' tuvieron un lugar preferente. Centenares de personas salieron a la calle en las distintas movilizaciones exigiendo mejores empleos, mayores salarios y pensiones dignas en un Día del Trabajo en el que se gritó mucho la palabra igualdad y se dio muestra de la conciencia adquirida.

UGT y CCOO convocaron, un año más, la manifestación más multitudinaria. Alrededor de 1.500 personas desfilaron por el centro de Logroño tras una gran pancarta en la que podía leerse 'Tiempo de ganar'. «Ganar mejor empleo y mejores salarios, ganar en la negociación de los convenios colectivos, mejorar los salarios y las condiciones de trabajo. Estamos hablando de convenios de empresa y de sectores riojanos en los que tenemos que enfrentarnos a empresas y patronales que no parecen dispuestos a repartir la riqueza que generan», se escuchó en la lectura del manifiesto en la Concha del Espolón.

La manifestación transcurrió con normalidad con continuas y constantes alusiones a la reciente sentencia de 'La Manada'. Gritos de 'No es abuso, es violación' o 'No es no' no pararon ni un minuto durante todo el recorrido. Representantes del PSOE, IU y Podemos no dudaron en enarbolar la pancarta oficial de UGT y CCOO que abría la marcha por la capital.

Los secretarios generales de UGT y de CCOO en La Rioja, Jesús Izquierdo y Jorge Ruano, respectivamente, hablaron de la necesidad de «salir a la calle» para que, de una vez por todas, la recuperación económica se deje sentir entre la clase trabajadora, menciones incluidas a las mujeres y los pensionistas.

Otras pancartas que se vieron fueron la del PSOE de La Rioja, 'En defensa de lo público'; la de IU y el PCE, '1º de Mayo, Lucha obrera'; y la de Podemos, 'Ni un año más sin nosotras. Igualdad, pensiones dignas, no más precariedad'. Tampoco faltaron las de PCPE y CJC, la de Izquierda Socialista de La Rioja, la de HOAC y la de asociaciones de jubilados y pensionistas y trabajadores como los de Arluy.

Antes, CNT, junto a la Coordinadora de la Huelga Feminista en La Rioja y el centro cívico Madre de Dios, también desde la Glorieta del Doctor Zubía, había iniciado su propia marcha con su propio recorrido con el lema 'Nuestra fuerza, la solidaridad'. Al grito de 'Unión, acción, autogestión', alrededor de 300 personas se ponían en marcha para recorrer los 'barrios obreros' de Madre de Dios y San José. Un 'No al pacto de Toledo' y un 'Menos políticos y militares' también eran exhibidos por los pensionistas del sindicato.

«Que viva la lucha de la clase obrera» fue uno de los gritos tanto en una como en otra manifestación. No fue manifestación, sino concentración, lo celebrado ayer por el sindicato USO. Lo hizo, además, en la plaza Primero de Mayo. Decenas de personas clamaron por un empleo de calidad y por el blindaje de las pensiones para un futuro digno.

«Los salarios siguen siendo la deuda pendiente y más a raíz de las últimas reformas laborales que lo que han hecho ha sido denigrar la negociación colectiva y, con ello, los sueldos de todos», espetó Javier Martínez, secretario general de USO en La Rioja, que de la misma manera reivindicó el «blindaje de las pensiones en la Constitución como un derecho fundamental para que ningún gobierno las pueda tocar».