¿Tiene Ceniceros «una pista» sobre cómo se financió la sede del PP? El presidente cree que su petición de comparecencia en al comisión del congreso de pate de "una patraña" de Concha Andreu, pero la portavoz socialista se reafirma: "De patraña, nada" AGENCIAS Logroño Miércoles, 8 noviembre 2017, 13:25

El presidente del Gobierno y de los populares riojanos, José Ignacio Ceniceros, ha afirmado hoy que la petición del PSOE de que comparezca en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la supuesta financiación irregular del PP parte de "una mentira, de una patraña", ha explicado EFE.

En declaraciones a los periodistas, se ha referido a que ayer se aprobó la lista de personas que se solicitará que comparezcan ante esa comisión, que, en el caso de Ceniceros, fue a propuesta del Grupo Socialista.

La portavoz parlamentaria del PSOE en La Rioja, Concepción Andreu, señaló que Ceniceros le dijo que podía tener "pistas" sobre la presunta financiación irregular de la sede popular en Logroño, después de que aparecieran 200.000 euros con el epígrafe "La Rioja" en los papeles del ex tesorero del PP Luis Bárcenas.

"Esta solicitud de comparecencia -ha indicado Ceniceros- viene de una mentira, de una patraña" de Andreu, quien "me pidió disculpas y me dijo que estaba avergonzada de la actitud de su partido", pero "lo han querido así y estaré en Madrid".

"Estoy totalmente tranquilo, el PP tiene las cuentas claras y transparentes y ahí estaremos a responder a lo que nos pregunten", ha añadido Ceniceros, quien ha afirmado que es "una persona muy respetuosa con todas las instituciones".

Ha reconocido que ha conocido esa solicitud de comparecencia a través de los medios de comunicación, "parece que estoy en una lista de 200 y aún no me han dicho nada".

Andreu se reafirma

Por su parte, Andreu, en declaraciones a los periodistas, ha indicado hoy que se trata de "un mero trámite y el presidente, como persona que está en el mundo actual de la política, lo considerará como algo normal".

Se ha referido a una conversación "sencilla y tranquila", "privada, pero a la vez pública porque es del interés de todos" que mantuvo con Ceniceros y con la consejera de Presidencia, Begoña Martínez Arregui, al inicio del curso político, dentro de la ronda de reuniones que mantiene el presidente del Gobierno con los portavoces parlamentarios.

"En esa charla sencilla que mantuvimos, -Ceniceros- comentó que tendría una pista -sobre la supuesta financiación irregular de la sede del PP en La Rioja-, yo no le di ninguna importancia, como el presidente tampoco tiene que darle", ha subrayado Andreu.

Ha indicado que si llaman a declarar a Ceniceros en la comisión tiene que "decir lo que sabe, como haríamos cualquier ciudadano que tenemos alguna información del tipo que sea", dado que "colaborar con la justicia es lo principal".

"Estoy segura de que el presidente del Gobierno colaborará para que esto se esclarezca, si es que tiene datos", según Andreu, quien ha recordado que, en esa conversación "tranquila y sencilla", le preguntó a Ceniceros por qué no tomaba la iniciativa y contaba "cómo se financió la sede del PP en Logroño, si tiene usted datos".

Según ella, Ceniceros le dijo, "de manera inocente", que tenía "pistas" y no ha querido desvelar lo que el presidente del PP riojano desde el pasado mes de abril le comentó después porque, "entonces, la patraña se convertiría en asesinato", ha ironizado.

"Si estas pistas no quieren decir nada, pues perfecto, no quieren decir nada. Pero yo solo dijo esto y no hago más inciso en lo que dijo después, por lo que de patraña nada", según Andreu, para quien "esto es una realidad y si no es nada, fenomenal, pero hay que colaborar con la justicia".

En esa conversación, "lo que más nos interesaba es que -Ceniceros- tomara la iniciativa -sobre la financiación de la sede del PP riojano-", ya que "no lo quiso hacer" el anterior presidente de los populares de La Rioja, Pedro Sanz, actual vicepresidente primero del Senado.