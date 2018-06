Ceniceros llama a un «acuerdo social entre generaciones» para conquistar el futuro de La Rioja El presidente anuncia en su discurso de San Millán su intención de sellar la Ley de Participación Ciudadana JORGE ALACID Logroño Sábado, 9 junio 2018, 13:45

Entre citas de Adolfo Suárez, Federico Mayor Zaragoza y el filósofo francés Hugues-Félicité Robert de Lamennais. Entre elogios a los premiados este 9 de junio en San Millán (Pablo Sáinz Villegas, Alberto Corazón, Pioneros y Crónicas Najerenses). Entre el repaso a sus propias palabras del año pasado en el mismo acto y entre el recurrente recordatorio a los riojanos que viven fuera de su tierra, José Ignacio Ceniceros ha aprovechado el Día de La Rioja para fortalecer el discurso habitual desde que fue elegido hace tres años presidente del Gobierno. Palabras como diálogo, consenso o transparencia han vuelto a poblar el mensaje institucional, que se ha detenido también en la reivindicación de algunos de sus logros al frente del Palacete. La reducción del paro, la aprobación del plan de calidad democrática o la entrada en vigor de iniciativas como la Renta Ciudadana han vertebrado buena parte de su intervención, contenida en seis folios y pronunciada ante una multitudinaria representación de la sociedad riojana que llenaba el patio del monasterio de Yuso.

No ha sido un discurso con demasiadas novedades. Apenas alguna mención, bien que inconcreta, a sellar «un acuerdo social entre generaciones» que, inscrito en los deberes impuestos en torno al Pacto por la Emancipación impulsado por su Gobierno, permita a la región conquistar el futuro. Un futuro «que no puede deslumbrarnos», ha advertido Ceniceros, enigmáticamente. Un futuro donde sitúa también otras de sus propuestas más novedosas, la llamada Ley de Participación Ciudadana y Colaboración Social, que ha fijado como prioridad para el año que resta de actual legislatura, pero sobre la que no ha ofrecido más detalles.

Su mensaje, que sí ha incorporado referencias al aniversario de la Constitución, que cumplirá en diciembre 40 años, ha pasado sin embargo muy por encima del otro gran texto legal que consolida la arquitectura institucional de La Rioja: su Estatuto de Autonomía. El Estatuto que Ceniceros pretendía haber reformado durante su mandato, aprovechando los vientos de renovación que soplaban por el Parlamento cuando tomó posesión de su cargo. Puesto que todo apunta a que, de nuevo, la prometida reforma encallará en la discrepancia entre partidos, el presidente ha preferido refugiarse en el tópico antes que anunciar alguna intención más concreta. «Confío en que podamos estar a la altura que exigen los tiempos para cerrar un acuerdo en torno a un Estatuto del siglo XXI», se ha limitado a subrayar, ya en la parte final de su intervención. Que ha concluido con vivas a La Rioja y con una petición: «Deseo que sepamos convertir muchos horizontes individuales en nuestro horizonte colectivo».