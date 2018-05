Ceniceros: «El grupo del PP en Viguera tiene autonomía» Miércoles, 23 mayo 2018, 23:42

En su calidad de presidente del PP de La Rioja, José Ignacio Ceniceros negó ayer las acusaciones de «inacción» vertidas por la posición respecto a la postura del partido en el caso de Aitor Santibáñez, el alcalde de Viguera que dimitió y revocó después su decisión tras ser detenido por un presunto delito de malversación de fondos públicos y falsedad documental y puesto en libertad horas después. Ceniceros remitió a la «autonomía» del grupo municipal popular en aquella localidad -que ostenta la mayoría- recordando que Santibáñez fue suspendido primero de militancia en el PP y dado de baja después. «No pertenece al partido», dijo recordando que ahora tiene la condición de no adscrito y la moción de censura anunciada por la única edil socialista y el exalcalde regionalista ahora también no adscrito tras ser apartado en noviembre del PR+ aún no se ha registrado. «No se puede apoyar algo que nadie ha presentado», respondió a preguntas de Diario LA RIOJA descartando que «de momento» sean los populares quienes deban liderar esa opción. «(Santibáñez) está siendo investigado y no hay pronunciamiento judicial», dijo para cuestionar que «sea alguien con tres causas abiertas (el exalcalde del PR+) quien hable ahora de moción de censura».