Ceniceros dice que su comparecencia por la caja B del PP es una «patraña» del PSOE José Ignacio Ceniceros. :: d.u. Andreu insiste en que el jefe del Ejecutivo le comentó que tenía «una pista» sobre la supuesta financiación ilegal de la sede de los populares en La Rioja C. NEVOT LOGROÑO. Jueves, 16 noviembre 2017, 00:04

Un día después de que la comisión que investiga en el Congreso la presunta financiación irregular del PP acordara llamar como compareciente al jefe del Ejecutivo riojano para que explique lo que sabe sobre la compra de la sede del partido en Logroño, el propio José Ignacio Ceniceros afirmaba, a preguntas de los periodistas, que la petición «parte de una mentira, de una patraña de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista -Concha Andreu- quien me pidió disculpas y me dijo que estaba avergonzada de la actitud de su partido». No obstante, añadió, «lo han querido así y estaré en Madrid».

El presidente regional, que conoció la solicitud de comparecencia por los medios de comunicación, confesó ser una persona «muy respetuosa» con todas las instituciones y aseguró estar «totalmente tranquilo» porque, básicamente, «el PP tiene las cuentas claras y transparentes y, por tanto, estaremos ahí para lo que nos pregunten».

La portavoz de los socialistas riojanos en la Cámara autonómica insistió en la tesis por la que habrían llamado a comparecer a Ceniceros. Según su versión, en una conversación «sencilla y tranquila», le dijo, «de manera inocente», que tenía «pistas» sobre la presunta financiación irregular de la sede del PP en La Rioja. Andreu no quiso desvelar lo que el presidente del Ejecutivo le dijo después porque «entonces la patraña se convertiría en asesinato».

En este sentido, insistió en que si las pistas a las que se refería Ceniceros «no quieren decir nada, pues perfecto, no quieren decir nada. Pero yo sólo digo esto y no hago más inciso en lo que dijo después, por lo que de patraña nada».

En esa conversación, que mantuvo con Ceniceros y la consejera de Presidencia, Begoña Martínez Arregui, en el marco de la ronda de encuentros con los grupos parlamentarios al inicio del curso político, «lo que más nos interesaba es que tomara la iniciativa sobre la financiación de la sede del PP riojano», ya que «no lo quiso hacer» el anterior presidente de los populares de La Rioja, Pedro Sanz, actual vicepresidente primero del Senado.

En cualquier caso, indicó que si llaman a declarar a José Ignacio Ceniceros en la comisión tiene que «decir lo que sabe, como haríamos cualquier ciudadano que tenemos alguna información del tipo que sea», dado que «colaborar con la justicia es lo principal». «Estoy segura de que el presidente del Gobierno colaborará para que esto se esclarezca, si es que tiene datos», concluyó.