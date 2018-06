Ceniceros cree que La Rioja «no puede renunciar al AVE» y pide aunar posturas Ceniceros, ayer en el programa 'La Lupa' de TVR. :: sonia tercero El presidente regional asume la «gran inquietud» que genera el proyecto en Rioja Alta y reclama aguardar a las propuestas sobre el trazado para en su caso hacer alegaciones E. SÁENZ LOGROÑO. Jueves, 21 junio 2018, 09:55

La Rioja no puede renunciar al AVE. Desde esa premisa, José Ignacio Ceniceros llamó ayer a «ser sensibles con todas las posturas» que se han suscitado respecto a un proyecto del que, como recordó, aún no existe un trazado definitivo tras quedar descartadas dos de las cuatro alternativas iniciales. «Hay que esperar a que el Ministerio de Fomento presente sus propuestas y, sobre ellas, presentar en su caso las alegaciones precisas», respondió el jefe del Ejecutivo regional a Carlos Santamaría en la entrevista concedida al programa 'La Lupa' de TVR.

«Me consta que hay una gran inquietud en el entorno de Haro», reconoció Ceniceros para, a renglón seguido, destacar también las voces favorables a una infraestructura que mejorará la conexión con otros puntos del país. «Haremos las cosas lo mejor posible», concluyó sin perder tampoco la perspectiva histórica de cómo ha influido el ferrocarril especialmente en el sector vitivinícola y adelantando que una empresa foránea engrosará en breve el tejido industrial de la región .

La charla no obvió en clave política la renovación en el liderazgo que enfrenta el PP tras la salida de Rajoy -«un señor en todos los sentidos que ha sabido llegar, estar y marcharse», le definió Ceniceros- en un cónclave sobre el que gravita la fractura del partido, como sucedió en el caso de La Rioja. «Los congresos pueden dejar heridas, pero se van superando con el tiempo», reflexionó el invitado a 'La Lupa' para poner el acento en el propio proceso de elección abierto a la participación de todos los militantes. «Es la oportunidad para salir más fortalecidos», señaló sin querer dejar pistas sobre a quién apoyará personalmente. «Todos los candidatos son muy respetables y no me voy a decantar públicamente por ninguno (...) aunque lo tengo más o menos claro», se excusó invitando a los afiliados a votar «con total libertad».

La conversación transitó desde ahí hacia las posibilidades electorales en los comicios del próximo año de un PP empañado además no sólo por las recientes sentencias por corrupción, sino por las que están por llegar. «Esos aires que llegan a nivel nacional nos pueden perjudicar», asumió Ceniceros matizando que desde su punto de vista el partido ya pagó el grueso de la «factura» en las urnas por estas circunstancias en el 2015. «Los próximos juicios tenían que llegar y los que se han sustanciado también corresponden a casos de hace años con implicados que ya no están en nuestras filas», rebatió llamando la atención sobre la «renovación» que se ha operado entre los populares junto a otra apreciación: «El PP no es el único partido afectado por la corrupción».

Reforma del Estatuto

Siguiendo el hilo político y ratificando tanto su voluntad de encabezar la lista del PP en las elecciones del 2019 como la convicción de que «hay tiempo» para consensuar el nuevo modelo de financiación autonómica, Ceniceros calificó de «normales» las relaciones con Cs tras la marejada que siguió a recibir el apoyo de la formación 'naranja' para hacer prosperar los Presupuestos regionales del presente ejercicio. Una sintonía «con altibajos» que, como avanzó, ha llevado a un acuerdo sobre la trabada reforma del Estatuto de Autonomía que trasladarán a PSOE y Podemos para recabar la mayoría parlamentaria exigida para una modificación legal de tal calado.