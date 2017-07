Ceniceros anuncia un plan de 3 millones para paliar los efectos de la sequía

Un Estatuto "para décadas"

El presidente del Gobierno riojano, José Ignacio Ceniceros, ha afirmado hoy que ambiciona un Estatuto de Autonomía de La Rioja para las próximas décadas, no para las próximas elecciones, según ha dicho en el Debate sobre el Estado de la Región, que se celebra en el Parlamento autonómico. "Un Estatuto debatido, negociado y acordado en el Parlamento de La Rioja, un Estatuto de diálogo, de base amplia y en el que PP es necesario", ha asegurado.

Ceniceros cree que los parlamentarios no cumplirían con su deber si en esta legislatura no sacan adelante la reforma estatutaria y ha defendido que "el Estatuto de Autonomía de la ciudadanía del siglo XXI no solo tiene que ser la norma jurídica básica, sino la garantía de los derechos y el bienestar de los riojanos".