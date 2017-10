El PP celebra que el paro juvenil riojano se ha reducido «a la mitad» El presidente regional de Nuevas Generaciones afirma que La Rioja es la región con menos desempleo entre los jóvenes EFE Logroño Jueves, 19 octubre 2017, 20:20

El presidente de Nuevas Generaciones del PP de La Rioja, Rubén Gutiérrez, ha dicho hoy que "las políticas del partido en la región, junto al carácter emprendedor de los riojanos, han permitido reducir a más de la mitad el paro juvenil en 5 años y situar a La Rioja como la región con menos desempleo juvenil".

"Un éxito de región que permite ofrecer más y mejores oportunidades a los jóvenes riojanos", ha precisado en una rueda informativa.

"Desde Nuevas Generaciones no nos conformamos y nuestro objetivo es continuar en esta dirección, impulsando más medidas que contribuyan a que La Rioja siga creando empleo cada vez más estable y de mayor calidad", ha añadido.

Ha destacado que la tasa de desempleo juvenil de La Rioja se redujo el pasado mes de septiembre hasta un 10,25%, "9,28 puntos por debajo de la media nacional y a mucha distancia de comunidades gobernadas por el PSOE, como Extremadura (38,90%), Andalucía (28,79%) o Asturias (27,23%)".

"No es casualidad que la comunidad con menos paro juvenil del país tenga un Gobierno del Partido Popular y las tres con más paro juvenil tengan un Gobierno del PSOE", ha precisado y ha añadido que "las casualidades no existen y sí unas políticas que funcionan y ayudan a crear empleo y otras que no", ha apuntado.

Sobre los datos, ha señalado que "el pasado mes de septiembre supuso el cuarto mes consecutivo en el que el paro juvenil de La Rioja se sitúa por debajo de los 1.000 desempleados, 912 en concreto, la más baja en un mes de septiembre de los últimos años".

Sobre la evolución, ha apuntado que "el desempleo juvenil se ha reducido en La Rioja un 2,25% en el último año, mientras que desde 2012 lo ha hecho un 60,33%, 1.386 jóvenes han salido de las listas del paro".

"Una evolución positiva en la que ha tenido mucho que ver los programas y medidas impulsadas desde el Gobierno regional del PP", ha dicho.

Ha citado "el Plan de Formación Profesional y Empleo 2016-2019, que contempla una inversión de 183,7 millones de euros, el cheque joven, el programa de relevo generacional dirigido a los autónomos o las ayudas a ayuntamientos para la contratación de trabajadores desempleados menores de 30 años, entre otras".

A su vez, ha puesto el acento en que en La Rioja se han firmado 8.582 contratos indefinidos en los nueve primeros meses de 2017, 1.160 contratos más que en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un incremento del 15,63%.

"Todo esto vuelve a demostrar que las políticas en materia de empleo del Partido Popular dan resultados", ha recalcado.