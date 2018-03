UGT y CCOO llaman a la movilización social en La Rioja en «un momento crucial para las pensiones» Sonia Tercero Jorge Ruano y Jesús Izquierdo han recordado que los próximos 15 y 17 de marzo hay convocadas movilizaciones LA RIOJA Miércoles, 14 marzo 2018, 12:48

Los secretarios generales de CCOO y UGT en La Rioja, Jorge Ruano y Jesús Izquierdo, respectivamente, han pedido que los riojanos apoyen las movilizaciones convocadas por la situación de las pensiones porque "estamos en un momento crucial" para su futuro.

Así lo han explicado ambos en una conferencia de prensa que recoge Efe en la que han recordado que los próximos 15 y 17 de marzo hay convocadas sendas movilizaciones por la situación de las pensiones.

Ruano ha incidido en que la sociedad "no se deje llevar por los falsos mensajes que lanza el PP" que "lo que busca es desmantelar el sistema que tenemos y cambiarlo por un sistema privado". "El sistema de pensiones se sostiene con las cotizaciones de los trabajadores, es solidario e intergeneracional", ha afirmado el secretario general de CCOO en La Rioja, que ha defendido el "compromiso" de su sindicato y UGT con el sistema público.

Ha recordado que ya a finales del año pasado ambas formaciones iniciaron una campaña para reclamar la eliminación de la subida mínima de las pensiones del 0,25 por ciento y eliminar también el factor de sostenibilidad. "Mañana y el próximo 17 de marzo estamos ante dos hitos en la lucha para que el PP retire la reforma unilateral que hizo en el sistema de pensiones de 2013", ha afirmado.

Ha subrayado que en la actualidad "el beneficio empresarial se ha recuperado" y "los precios suben" y, por eso, "la sociedad no puede permitir un incremento mísero" en las pensiones. "El sistema puede funcionar si aumentan los ingresos", ha recalcado Ruano, que cree que "este es un sistema de todos, que tenemos que defender entre todos, y hacer un llamamiento a las fuerzas políticas de que debemos defender pensiones dignas".

Izquierdo, por su parte, ha recordado que aunque la pensión media es de 918 euros "la más frecuente es de 650" y en La Rioja, donde hay casi 68.000 pensionistas, la media no alcanza los 900 euros. Por ello cree que es el momento de decir "basta ya" y cambiar el sistema actual "para derogar la reforma de las pensiones" y para que no haya "jubilados pobres" porque reciben "pensiones de mierda" porque "quienes las reciben no pueden ni cubrir sus necesidades básicas". "Este también es un problema de los actuales cotizantes y por eso es el momento de hablar de cómo se financian las pensiones", ha asegurado, y ha incidido en la necesidad de incrementar los salarios "por encima de la subida de precios" para que las cotizaciones también sean mayores.

Además ha reclamado un cambio legal para que las pensiones también se financien por impuestos "para lo que hace falta un acuerdo de las fuerzas políticas", ha reconocido, y ha pedido a los partidos que no imputen a la Seguridad Social los costes de mantenimiento del sistema, que erradique el déficit de este organismo "y que se comprometan a que las pensiones sean dignas".

"Entendemos la indignación de los pensionistas y los trabajadores y es el momento de tomar medidas y derogar la reforma de 2013, porque las pensiones son un pilar del estado de bienestar que debe estar garantizado", ha reclamado Izquierdo. Además ha incidido en que las pensiones "no pueden quedar a cargo del sistema financiero" y "por eso hay que sumarse a las movilizaciones", ha concluido Izquierdo.