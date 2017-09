1-0 DÍA DEL CAUDILLO

Al morir Carlos II sin descendencia dejó nombrado como sucesor de la corona de España a Felipe de Anjou (Felipe V). Esto ponía fin a la dinastía Habsburgo y era el comienzo de los Borbones. El Archiduque Carlos de Habsburgo reclamó su derecho a la corona y se originó en España una guerra de sucesión. Los franceses apoyaron a su Borbón y los ingleses y holandeses a su Habsburgo, igual que Cataluña. Finalizó la guerra a favor de Felipe V y los catalanes, como el resto de austracistas, fueron derrotados. Esta parte de nuestra rica historia de España, que no deja de ser más que una guerra de sucesión, es tergiversada por los independentistas catalanes e instituyen la Diada como símbolo de opresión de España contra Cataluña en una guerra de secesión. Esta mendacidad independentista catalana y la creación de un victimismo inexistente es su habitual forma de actuar. Mienten en la historia, en la relación con España y, para colmo, hasta en su propia bandera. La benevolencia de la democracia española ha hecho que dos generaciones de catalanes hayan sido «educados» en el odio a España gracias a la cesión de las competencias de educación. España como nación (no nación de naciones) debe respetar la idiosincrasia de todos, pero manteniendo una unidad y para ello hay cuatro competencias que nunca se deberían ceder: Defensa, Sanidad, Justicia y Educación. Pues bien, después de cuatro décadas de adoctrinamiento nos encontramos con el mayor problema de nuestro periodo constitucional: la independencia de Cataluña.

Es curioso que hayan elegido como fecha para "su referéndum" el 1 de octubre. Tal día de 1936 fue designado en Burgos, Francisco Franco, jefe del Estado y se ha conmemorado durante casi cuatro décadas como 'el día del caudillo'. No me extraña que Carlos Puig de Monte tenga admiración por Franco y quiera convertirse en el nuevo caudillo ya que fascismo no le falta. A los independentistas se les llena la boca de democracia y libertad pero sus actos son fascistas, xenófobos, dictatoriales, segregacionistas, déspotas y tiranos.

No permiten la libertad de que los niños aprendan en español, no dejan rotular los comercios en español, señalan (igual que los nazis a los judíos) a todo aquel que no es independentista. Ellos son los que dicen quién sí y quién no. Se saltan las leyes de su propio Estatuto y del Parlamento Catalán quitándoles la palabra a la mitad de los representantes de los catalanes. Puro nazismo. Durante décadas lleva sucediéndose un silencioso éxodo de ciudadanos catalanes . Estamos ante un golpe de Estado y para impedirlo no solo hay que esgrimir la ley, sino hacerla cumplir. Y para ello habrá que utilizar, sin complejos, «todos los medios» de que dispone el Estado, incluida la fuerza.

No olvidemos que los independentistas vascos están, cual zorro con ojo avizor, esperando que salte la liebre. Lo que suceda en Cataluña será ejemplo para el País Vasco. Me niego a hablar de la inviabilidad económica de una Cataluña independiente, de su incremento de paro, la fuga de empresas, la rebaja de las pensiones, etc. Son temas y discusiones de camuflaje. Simplemente no pueden ser independientes porque la Constitución no lo permite. Punto. El Gobierno tiene la obligación de defender la legalidad, pero los ciudadanos también y echo de menos en todo este asunto la presencia en la calle, en el Parlamento y en las Instituciones de los miles y miles de catalanes que están en contra de la independencia. Son mayoría, pero no existen.

España es un Estado de derecho que se basa en el respeto a la ley. En 1978 todos los españoles votamos, incluidos los catalanes, y aprobamos nuestra Constitución. Es la norma suprema del ordenamiento jurídico español a la que están sujetos los poderes públicos y todos los ciudadanos de España.

Martín Torres Gavíria

Miembro de European Financial Planning Associaton España