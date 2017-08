CATALEXIT, LA PELA ES LA PELA

Andaba la cosa un poco revuelta en 1934 y decidió Gil Robles (CEDA) entrar a formar parte del gobierno de la II República, no en vano había ganado las últimas elecciones de 1933. La reacción del PSOE fue dar un golpe de estado, haciéndose fuerte en Asturias, acompañado por la Esquerra en Cataluña. Lluis Companys declaró el Estado Catalán la tarde del 6 de octubre de 1934 con frases épicas como: «Lucharemos hasta la muerte como ejemplo y semilla para un resurgir nacionalista». Pero fue suficiente una sola noche...

Podríamos decir que el Brexit es a la Unión Europea lo que el Catalexit es a España. Pero no tiene nada que ver. Todos los ciudadanos del Reino Unido han votado mayoritariamente que se quieren ir de Europa. Es respetable aunque no se comparta, pero lo que se pretende con Catalexit es vulnerar nuestra Constitución además de que unos pocos impongan su criterio a todos los españoles. Nos guste o no, las leyes están para cumplirlas. A mí no me gusta pagar impuestos y estoy seguro que si hago un referéndum lo gano, pero no por ello dejaremos de pagar. Los políticos catalanes han aprendido que la mejor manera de sacar dinero a los gobiernos de España (a todos) es sacar a relucir el victimismo nacionalista. Y les ha ido bien. Pasamos de «¡Pujol enano habla castellano!!, al «hablamos catalán en la intimidad» de Aznar. Pero ahora es diferente, los que creen que por darles más dinero van a apagar la llama del independentismo se equivocan, así como los que piden el uso de la fuerza. Lo que de verdad les duele, y se nota, es el control de la «pela». ¡Más vale tarde que nunca, Mariano! Esto antes, mucho antes. Cataluña es la Comunidad Autónoma más endeudada de España con el 35,40% del PIB catalán (La Rioja está en el 18,50% del PIB riojano). Debe 75.443 millones de euros lo que supone una deuda por catalán de 10.139 euros. Nuestra deuda en La Rioja es de 1.487 millones de euros y nos toca 4.758 euros a cada riojano. Más del 60% de la deuda catalana se la debe al Estado Español, supongo que tendrán intención de pagarla antes de irse. Eso es lo que la Unión Europea les ha dicho a los ingleses, primero paguen ustedes lo que deben y luego hablamos de mercado. El Tribunal de Cuentas ha dicho que Artur Mas y sus consejeros paguen los 5 millones de euros que costó el anterior paripé de referéndum y ahora dicen Artur y los suyos que no tienen dinero y que se puede hacer una cuestación popular. En el momento que se les pide responsabilidades patrimoniales dejan de ser independentistas, ¡qué cosa es la pela! (así se acabó con la kaleborroka, haciendo responsables subsidiarios de los destrozos a los padres de los katxorros). Por fin el gobierno de España les va a pedir semanalmente cuentas de sus gastos y si su destino no es el adecuado les suspenderá el Fondo de Liquidez Autonómica que es de donde se nutren económicamente; este año nada menos que con 3.600 millones de euros. Yo jamás les cortaría el grifo, pero eso sí, los pagos los haría directamente. Seguro que los funcionarios, hospitales, farmacias y demás servicios estarían encantados. No así los medios de comunicación afines y otras hierbas.

Fue suficiente una sola noche para que a la mañana siguiente el general catalán Domingo Batet defendiera la legitimidad de la II República y sofocara la intentona. Se les fue la fuerza por la boca, ahora se les va a ir por el bolsillo: la pela es la pela.

En septiembre ¡volveré!

Martín Torres Gavíria

Miembro de European Financial Planning Association España

Twitter @MTorresGaviria