La casa de los Pérez, al mejor postor José Pérez Jiménez posa con su esposa y su hija en el salón de la casa en Logroño que perderá, subastada. :: Sonia tercero La familia asiste impotente a la subasta de su vivienda al no hacer frente a la deuda contraída con la comunidad de vecinos DIEGO MARÍN A. LOGROÑO. Sábado, 3 febrero 2018, 00:17

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca luchó hasta el final por medio de sus abogados pero no pudo evitar que la casa de José Pérez Jiménez se subastara ayer. Al cierre de esta edición la vivienda del número 68 de la calle Marqués de San Nicolás de Logroño recibía pujas por encima de los 19.000 euros, cantidad inferior al valor de tasación, que era de 25.163,32 euros. José Pérez Jiménez percibirá unos 12.685 euros, cantidad resultante tras descontar el precio de venta de la casa en la subasta menos la deuda contraída con el acreedor, la comunidad de vecinos, que ascendía a 6.306,29.

A partir de ahora, quien finalmente adquiera la casa podrá solicitar al Tribunal el desalojo de los ocupantes de la vivienda si estos continúan en ella, entendiendo que han perdido el derecho a permanecer en la misma, según indica el edicto de subasta judicial emitido por el Juzgado N.º 5 de Logroño.

Para José Pérez Jiménez, que vive en la casa junto a otros cuatro miembros de su familia (incluido un nieto de 3 años), la situación «es injusto, están matando a una familia por una cantidad menor». Desconoce quién ha podido pujar por la casa y, enterado por este periódico de la cantidad que se ofrecía en la subasta telemática por la misma, opinó que ésta «es ridícula, no puede ser, es imposible» y señalaba a un culpable: «Esto lo permiten las autoridades. Subsistimos con una ayuda de 400 euros y no tengo saldo en el teléfono ni para llamar». No obstante, José seguía convencido de que el problema no era la deuda sino que lo que sucede es que «quieren mi casa». «Mi abogado y mi procurador han estado luchando hasta última hora para evitarlo», agradecía.

José Pérez Jiménez Propietario original de la casa «Es injusto, están matando a una familia por una cantidad menor»Héctor Gómez de Segura Pr. Comunidad de Vecinos «El resto de propietarios tenemos que soportar la morosidad de esta gente»

La comunidad de vecinos del número 68 de la calle Marqués de San Nicolás se ha puesto en contacto con Diario LA RIOJA para aclarar que nadie allí está interesado en la casa de José Pérez Jiménez ni conocen a quienes han pujado en la subasta, lo único que les preocupa es la deuda. «El resto de propietarios tenemos que soportar la morosidad de esta gente. En el 2014 se les denunció y nunca han venido a las reuniones. La responsabilidad de la deuda es del propietario, que no ha querido pagar nunca», explica Héctor Gómez de Segura, presidente de la comunidad de vecinos, quien también afirma que la cuota ha pasado de 13 a 27 euros, y no de 5 a 280 euros, tal y como declaró José Pérez Jiménez el pasado jueves en la rueda de prensa convocada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Es más, el presidente de la comunidad de vecinos asegura que al menos tres de los 19 propietarios del edificio están en una situación similar a la de José.

Y en cuanto a las obras que originaron la deuda, que tras el proceso judicial, incluso, parece haberse incrementado hasta los 7.622,28 euros (más intereses y gastos), Héctor Gómez de Segura justifica que estuvieron motivadas por la inspección técnica de edificios a la que obliga el Ayuntamiento de Logroño.