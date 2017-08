Una carrera contra el reloj con derrotas y abandonos

El tiempo se les echa encima después de meses de espera. La huelga de examinadores de Tráfico acumula entre su amplio listado de víctimas riojanas a cientos de jóvenes estudiantes que habían decidido destinar su descanso estival a la obtención de un carné de conducir que para muchos será una necesidad a partir de septiembre, justo, cuando si el diálogo no lo evita, la protesta se convertirá en indefinida. La carrera contra el reloj se les agota y muchos tendrán que dejarlo para Navidad.

Iván Blanco Lafuente 20 años

«Llevo esperando una fecha de examen desde mayo»

O«Constantemente nos están dando largas porque nadie sabe cuándo se van a poder convocar nuevos exámenes. Después de tres meses esperando a examinarme, por fin me dijeron que podría hacer la prueba esta próxima semana, sin especificar ni el día ni la hora. Ahora estoy nervioso, no por el examen en sí, sino por saber si podré hacerlo o no. Lo único que quiero es quitármelo ya tras tantos meses de espera, sobre todo por que las cosas parece que van a ir a peor en septiembre».

Ana Elvira Tofé 18 años

«Al final igual lo tengo que dejar para navidades»

O«El profesor de la autoescuela le dijo a mi padre que no podría empezar las clases prácticas ya que si comenzaba a darlas nadie me aseguraba que pudiera examinarme a principios septiembre, justo cuando cumplo la mayoría de edad. El problema es que me voy a San Sebastián a estudiar Psicología y no podré venir apenas, con lo que la única solución que me han dado desde la autoescuela es que vaya haciendo las prácticas cuando venga los fines de semana. Al final lo tendré que dejar para navidades», explica Ana Elvira, que se queja de que va a empezar a pagar las clases prácticas sin que nadie le asegure una fecha estimada en la que se pueda presentar después de tantos meses de incertidumbre en lo que, recuerda, «hasta nos dijeron que vendrían a examinarnos militares ante el poco personal que hay en La Rioja».

Marina Pistoia 20 años

«Me voy a estudiar fuera y se me echa el tiempo encima»

OEs otra de las afectadas por la huelga de los examinadores y de ellos depende que se pueda examinar antes de septiembre de la prueba práctica para poder ir a estudiar fuera. «Me apunté a la autoescuela en mayo con la idea de tener el carné de conducir a principios de septiembre, ya que este año empiezo los estudios de Psicología en Castellón y me vendría muy bien llevarme el coche. Aún no he podido presentarme al teórico y parece que el 22 de este mes por fin podré hacerlo, pero se me echa el tiempo encima porque septiembre está a la vuelta de la esquina y entre las clases prácticas y la incertidumbre de no saber cuándo acabará la huelga o cuando podré examinarme, no sé a qué atenerme», se lamenta Marina.