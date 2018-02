Caricaturas internacionales 02:33 Romero, con los trabajos seleccionados. :: díaz uriel El ilustrador riojano Manuel Romero, seleccionado para dos anuarios en EEUU e Italia con retratos de Trump y Rafa Nadal DIEGO MARÍN A. Viernes, 9 febrero 2018, 14:56

El ilustrador riojano Manuel Romero Sáenz, colaborador de Diario LA RIOJA, ha sido seleccionado para participar en el 'Annual 18' de la Asociación de Ilustradores de Italia que se presentará en la Feria del libro de Bolonia. A finales del año pasado su obra también fue seleccionada para el número 14 del '3x3. The Magazine of Contemporary Illustration' editado en New York. Además, suyo fue el dibujo que anunció el 41º Salón del Libro Infantil y Juvenil de Madrid.

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense y miembro de la Asociación Profesional de Ilustradores de Madrid, Manuel Romero, nacido en Ribafrecha, considera que «el verdadero mérito es que llevo treinta años viviendo de la ilustración» porque «este negocio no es fácil pero yo no me puedo quejar». «Sobre todo hago trabajos para agencias, comercial, aunque todo tiene su elemento artístico, lo que hace que se valore de otra manera», explica el ilustrador riojano. «También pinto, pero ese es un mundo más complicado. Y hago 'story bopards', cuentos con Antonio de Benito...», explica Manuel.

El hecho es que sus trabajos de los últimos meses le han hecho ampliar las miras, darse a conocer al mercado artístico internacional. «El año pasado me presenté a un anuario que tiene bastante prestigio en Estados Unidos y me seleccionaron dos caricaturas, una de Donald Trump y otra de Rafa Nadal. Sólo estamos cinco o seis ilustradores españoles y me imagino que yo seré el único riojano», declara Manuel Romero. Decidió enviar el dibujo de Trump mimetizado con el Joker de Batman «porque es un personaje de allí», mientras que a Rafa Nadal, al que lo retrata de forma más épica, lo eligió «porque es un personaje internacional, les tenía que entrar por los ojos». Dicho de otro modo, apunta Romero, «si mandaba una caricatura de Pedro Sanz no lo iban a reconocer».

El artista riojano reconoce que el suyo es un oficio «un poco raro, muy personal, trabajas enclaustrado». Necesita concentración, serenidad, inspiración... Y, además, admite un defecto propio: los idiomas. «Siempre es una barrera porque yo estudié francés, no inglés, e igual llevo treinta años sin hablarlo, así que, si surge algo, habría que hablar... y entenderse», reconoce Manuel Romero. Realmente, este artista no acostumbra a presentarse a este tipo de anuarios y catálogos, pero, confiesa, «a veces me lo comentan y me parece bien porque apareces y es algo positivo, luego otra cosa es que te llamen para hacer un trabajo; te presentas y, si cuela...».

Hoy, el artista ha pasado por Diario LA RIOJA y nos ha dejado un regalo en la sala de reuniones. Puedes ver cómo lo ha hecho, trazo a trazo, en este vídeo.