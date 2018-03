«Hay que hacer el cargo más atractivo» Rosa Ezquerra, Jesús Jiménez y Alejandro Delgado. / L.R. Tres veteranos directores de centros riojanos reflexionan sobre la ausencia de candidatos y sobre los pros y contras que implica su cargo M. CASADO Logroño Jueves, 15 marzo 2018, 19:14

Rosa Ezquerra, Jesús Jiménez y Alejandro Delgado suman casi cincuenta cursos en la dirección de un centro educativo. Son buenos conocedores de lo que implica capitanear un equipo directivo y un centro de enseñanza. Sus reflexiones vienen a expresar lo que se vive en el día a día. La principal conclusión: son cargos vocacionales.

«Nos gusta organizar, planificar, innovar...»; «el proyecto educativo es fundamental, si no hay proyecto no hay nada»; «el equipo directivo es clave para todo y no está justamente tratado»; «el cargo exige un esfuerzo en tiempo notable...». ¿Impagable? «Lo que probablemente no está es pagado»; «sería interesante que pasara más gente por el equipo directivo porque enriquece».

Si en algo coinciden los tres directores es en la limitación que sienten para decidir en algunos aspectos, tanto en temas pedagógicos como en ciertas cuestiones internas. Y recalcan un hecho que, según ellos, es un hándicap para asumir el cargo: «El alto volumen de gestiones burocráticas».

«Un maestro o un profesor está capacitado para dirigir pedagógica y didácticamente, pero no tiene por qué dominar la burocracia; se debería de dar apoyo, formación e incluso personal específico para ello. En nuestro centro lo tenemos, pero no es lo habitual», reconoce Rosa Ezquerra (57 años).

Ella es la más 'novata' en el cargo, aunque ya suma su quinto curso al frente del CEIP Duquesa de La Victoria de Logroño, mientras que anteriormente ocupó la jefatura de estudios en el CRA Moncalvillo.

Entre los aspectos más exigentes de su función está «sobre todo, la responsabilidad que sientes y tienes, así como la dedicación personal, porque, aunque contamos con horario, hay que estar disponible siempre», reconoce.

En la parte más positiva, «te da la oportunidad de plantear proyectos, cambiar cosas, te permite tener una visión más amplia de la educación que complementa a la de la docencia, te aporta otra experiencia...», destaca, al tiempo que admite de que «nuestra profesión es vocacional y a muchos compañeros les cuesta dejar las clases».

«Se está capacitado para la dirección pedagógica, pero se debería apoyar en la gestión burocrática» ROSA EZQUERRA / CEIP DUQUESA DE LA VICTORIA

Consecuencias para el centro

«Es muy triste que no se presenten a directores. También les entiendo y quizás yo no he pensado las consecuencias», dice Jesús Jiménez (58 años), que lleva 14 cursos al frente del CEIP San Prudencio de Albelda. «Creo que es fundamental que haya un proyecto en cada centro, que le dé identidad y para eso es clave la voluntariedad de la dirección, que se esté formado para ello y que haya una línea pedagógica para seguir por parte del equipo directivo», subraya.

«No tengo tan claro que la profesionalización sea la solución: más es por vocación y formación» JESÚS JIMÉNEZ / CEIP SAN PRUDENCIO (ALBELDA)

«Los cambios de director cada año, como ocurre con los 'impuestos' por la Consejería ante falta de voluntarios, son negativos para el desarrollo de los centros, tiene que haber estabilidad», apunta Alejandro Delgado (62 años), que vive su último curso al frente de IES Gonzalo de Berceo de Alfaro, donde lleva en la dirección 28 años.

Con la perspectiva que da una trayectoria tan larga, Delgado señala que «la complejidad de los centros ha aumentado, hay más burocracia, está la responsabilidad social con alumnos, familias, compañeros y la económica... Pero también te abre el abanico de relaciones, sin perder nunca la docencia: creo que el director debe seguir dando clase para que sepa qué ocurre en las aulas y cómo son los alumnos realmente».

«El cambio de director cada año, en los 'no voluntarios', es negativo para el centro; se necesita estabilidad» ALEJANDRO DELGADO / IES GONZALO DE BERCEO (ALFARO)

Con todo esto, ¿cómo cambiar la situación? «Hay que hacer el cargo más atractivo, ¿eso se traduce en dinero? Movería a más gente, pero no es lo único; es formar para ello, tener experiencia previa...», indica Delgado. «No tengo tan claro que la solución sea la profesionalización, más sería por vocación, por formación específica...», apunta Jiménez. Y concluye: «La Administración debería preguntarse por qué no se quiere ser director y a partir de ahí actuar para que la gente sienta ganas o ilusión».