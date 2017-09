¡¡Hay que ser caradura!! Coche aparcado toda la noche en el pasillo de un garaje de Logroño. / L.R. Aparca toda la noche en el interior de un garaje bloqueando el acceso a los propietarios | Ingeniosa respuesta del propietario de la plaza al gorrón LA RIOJA Logroño Sábado, 2 septiembre 2017, 14:30

Pues sí. ¡¡Hay que ser caradura!! El suceso ha tenido lugar en el garaje de un bloque de Logroño. Los vecinos subían y bajaban por el ascensor leyendo una nota de un vecino indignado. El tono irónico es una buena medicina para lanzar un dardo envenenado al tipo jeta que había colocado su coche en una plaza de garaje que no le correspondía, pero no, no vaya usted a pensar que la gracia era esa. Qué va.

El conductor había dejado su vehículo en uno de los pasillos del garaje impidiendo el acceso a las plazas colindantes. Así, por la patilla y no unos minutos, no. Toda la noche con lo que el propietario legítimo de la plaza tuvo que salir a la calle y empezar a dar vueltas para dejar su coche al raso ya que no hubo manera de entrar.

El propietario de la plaza en cuestión conmina al caradura a que le indique dónde hay una nueva plaza para poder aparcar él. Le promete que le enviará el mando de la puerta de acceso dado que a él ya no le sirve de nada. Claro que la invitación no sale gratis, dado que igualmente le propone al inorportuno invitado a que se haga cargo de las cargas mensuales que se derivan de la compra de una plaza de garaje, pero claro, después de vista la incatalogable acción, a estas alturas, igual no pillan ni la indirecta y acaban montando una pequeña vivienda tapiando los laterales y poniendo una puerta blindada con acceso a un camarote con un par de literas. Ya puestos.

Oiga, no se ría. Que en otros países a algún vecino le han ocurrido cosas como que al volver de viaje igual se ha encontrado una familia viviendo dentro de la casa y vaya usted a echarles y lo primero que le han dicho es "¿Quién es usted? Haga el favor de salir de esta casa". Imagine la escena. Se le acaban las vacaciones, llega a casa y se encuentra a un tipo abriendo su nevera y bebiéndose sus birras. O al abrir la puerta se topa con un muro de ladrillos tras la puerta, o vaya usted a saber qué tipo de invento al estilo de la peli 'Tres días para matar' con Kevin Costner como actor principal.