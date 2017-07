Caperos quiere «abrir una nueva etapa» en un PSOE riojano «fracturado»

Félix Caperos optó por ser candidato en las primarias a la Secretaría General del PSOE de La Rioja porque considera necesario que el partido "abra una nueva etapa" con "caras nuevas" y porque quiere superar la situación actual, en la que ve la formación "fracturada", al menos, "más que en 2012".

Félix Caperos Elosua (Vitoria, 1971) opta a la Secretaría General después de catorce años como diputado regional y diez como alcalde de Casalarreina, pero nunca ha pertenecido a los órganos de dirección del PSOE riojano, según ha detallado en una entrevista concedida a Efe.

Se ha presentado al proceso de primaria convencido de que "no solo es bueno, sino necesario" que haya una elección "libre y secreta" entre los militantes.

Defiende que su partido "necesita un cambio" para ser una formación que "pise más el territorio y sea más cercana a los municipios, a la sociedad en general y a los militantes".

Y para ese cambio, cree que hay que "abrir una etapa con otras personas" porque "con los mismos" (en alusión a Ocón, actual secretario de Organización del PSOE riojano, y a su equipo) "obtendremos los mismo resultados".

Su opción defiende un PSOE riojano más municipalista porque asegura que en muchos pueblos le dicen que la dirección del partido "solo se acuerda de ellos en la época de elecciones".

"El proyecto socialista de La Rioja tiene que pensar en La Rioja y no en otras cosas, que es lo que en parte ha pasado estos años, en los que se ha desdibujado ese proyecto", ha afirmado Caperos, quien no esconde su opinión de que el PSOE riojano "está más fracturado ahora que en 2012", cuando César Luena, actual diputado nacional, accedió a la Secretaría general.

Y si defiende que el partido necesita cambios "importantes", también considera que "eso no lo puede ofrecer quien ha sido el número dos del secretario general", subraya, en alusión a Ocón, quien también participa en este proceso de primaria y que representa "una línea continuista, más de lo mismo".

Caperos ha insistido en su idea de que "hay que pasar página" de los últimos años en el PSOE riojano y "dar más protagonismo a las agrupaciones locales del partido, tener más contacto con los militantes y con los municipios" e "integrar a todos" porque "el adversario es el PP, no debe haber enfrentamientos entre nosotros".

Por otro lado, el alcalde de Calsalarreina afirma que no tiene intención de concurrir a las primarias para elegir el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno regional en los comicios de 2019, "eso es algo que ahora no toca, llegará, pero en otro proceso y yo al que me presento es al de la Secretaría General".

"A lo que tiene que aspirar el PSOE riojano es a representar a la mayoría de los riojanos", recalca, y, "aunque habrá que hablar con otras formaciones para construir una alternativa a lo actual, este es un partido central".

Porque "ya estamos demostrando en muchos municipios riojanos, entre ellos seis cabeceras de comarca, que podemos colaborar para lograr mayorías alternativas, pero el PSOE debe liderar esas alianzas", concluye Caperos.

El próximo día 16 se conocerá el nuevo secretario general de los socialistas riojanos, que celebrarán su 14 Congreso Regional el 29 y 30 de julio, del que saldrá la nueva dirección y el proyecto del partido.