Canes con derechos trabajados Ana Rodríguez, María Córdoba, Jorge González, Mario Mayoral, Juan Terroba, Teresa Angulo, Miguel Pérez y Javier Muñoz con Otto, Coconut y Wood. / M. HERREROS El Parlamento riojano aprueba por unanimidad la equiparación de los lazarillos con los demás canes asistenciales | La nueva Ley de Perros de Asistencia de La Rioja ampara a los animales de servicio DIEGO MARÍN A. Logroño Martes, 3 octubre 2017, 09:42

Aunque los perros lazarillos son los más conocidos y visibles, ya que se pueden ver en la calle guiando a los ciegos, hay más animales que prestan un servicio de asistencia. Hay perros que avisan a los sordos cuando suena un timbre, el teléfono, una alarma, un claxon o llora un bebé; hay perros que detectan precozmente ataques epilépticos y bajadas de azúcar en diabéticos, perros que ayudan a personas de movilidad reducida e, incluso, perros que cuidan de los autistas, hasta les ayudan a dormir. Pero ninguno de estos animales, salvo los lazarillos, estaban amparados por la ley en La Rioja. Hasta ahora.

El último pleno del Parlamento de La Rioja, celebrado el 14 de septiembre, aprobó la Ley de Perros de Asistencia de La Rioja. Entidades como el CERMI, la ONCE y Dejando Huella estuvieron presentes en la sesión, celebrando la adecuación a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Para el CERMI, la ley «recoge los derechos al uso de estos animales para la mejora en la autonomía personal de las personas con discapacidad y la vigilancia de la salud de personas afectadas de determinadas enfermedades». Precisamente hoy, a las 20 horas en la Sala Gonzalo de Berceo de Logroño, se proyecta el documental 'Ayuda animal'.

El consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y justicia del Gobierno de La Rioja, Conrado Escobar, reconoció en el Parlamento que «los perros, debidamente adiestrados, pueden favorecer la autonomía de personas con distintos tipos de discapacidad». La nueva ley permitirá, por ejemplo, el acceso de los perros acreditados al transporte público, cines, teatros, restaurantes... Javier Muñoz es presidente del Consejo Territorial de la ONCE en La Rioja y su perro Wood le acompaña allí donde va. «No es que pueda, es que él tiene el mismo derecho que yo a entrar en cualquier parte, salvo en los lugares en los que, por higiene, está prohibido, como una cocina o un quirófano, pero como a cualquier persona», explica Muñoz.

«Se podían producir rechazos no hacia el perro solo sino, sobre todo, hacia a la persona a la que asiste»

Realmente, en La Rioja, actualmente no hay constancia de que haya ningún perro de asistencia acreditado, pero la nueva ley puede promover que discapacitados o autistas puedan disponer de ellos. ¿Y dónde se consiguen estos perros? Por ejemplo, a través de la Fundación Bocalán, cuyos perros están certificados por la Assistance Dogs International. Ana Rodríguez, representante del equipo canino de la Asociación Riojana de Padres de Niños Autistas y técnico de intervenciones asistidas de Dejando Huella, manifiesta su alegría por la aprobación de la ley, porque «si nuestros usuarios necesitan un perro de asistencia, van a tener derechos».

El problema que existía hasta ahora es que no había regulación y, por tanto, los perros de asistencia no estaban reconocidos. Así se podían producir situaciones de rechazo «no hacia el perro solo sino, sobre todo, hacia la persona a la que asiste», subraya Ana Rodríguez. Pero aún queda trabajo por hacer, queda pendiente la certificación de los animales. Una mascota que conviva con un discapacitado no se convierte en un perro de asistencia, éste debe estar debidamente entrenado. «Debería acreditarlo una entidad nacional o internacional con prestigio», opina Ana Rodríguez. Por ejemplo, la Fundación ONCE del Perro Guía cría y adiestra, «y está muy consolidada a nivel nacional, pero no tanto los perros de asistencia», admite Ana.

Todo es nuevo y hay que andar con pies de plomo. En otras comunidades la ley también ampara perros de intervención que, como los logroñeses Tirma, Otto, Coconut, Lunita o Zeus, trabajan sólo por horas en terapias con autistas, enfermos mentales, discapacitados y enfermos de Alzheimer.