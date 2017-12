«Seré el candidato en las autonómicas, eso quedó cerrado en abril» El presidente, en otro momento de la entrevista. :: Jonathan Herreros José Ignacio Ceniceros se compromete, si gana en las urnas, a completar su segunda legislatura ROBERTO GLEZ. LASTRA Lunes, 25 diciembre 2017, 11:09

Admite que sufrió y que hubo cosas que no le gustaron, pero hoy, con las riendas del partido tan bien asidas como las del Gobierno, Ceniceros presume de que las aguas del PP se han calmado y prepara ya su candidatura para tratar de repetir en el Palacete, donde aguantará, «si así lo quieren los riojanos», hasta el 2023.

- Hace justo un año, en la entrevista navideña del 2016, se nos quejaba de falta de apoyo por parte de los suyos y algunas trabas para dejar en sus manos las riendas del partido. En el congreso popular del 1 de abril en Riojafórum la militancia le concedió sus deseos. ¿Se han calmado ya las tensiones en su partido?

- Yo creo que sí. Después del congreso hemos hecho el trabajo que tienen que hacer todas las organizaciones políticas, que es ir renovando las estructuras. Le puedo decir que el partido está mucho más tranquilo que en la época precongresual, pero eso pasa en todos los aspectos de la política; cuando llegamos a un momento en el que estamos en un año preelectoral, se alborota todo un poco. En el Parlamento puede pasar también y, de aquí al año y pico que queda hasta las elecciones, puede que veamos otro ambiente. Cuando llega una época electoral todo cambia, pero luego hay que tranquilizar y ese fue precisamente mi compromiso: tranquilizar, rebajar la tensión y calmar las aguas. Y eso yo creo que lo hemos conseguido tras renovar todas las estructuras del partido, aunque nos falta la Junta Local de Logroño. Puedo decir con satisfacción que tenemos un partido unido y muy participativo y que a lo largo de estos meses ha aumentado con más de 500 nuevos afiliados, con mucha gente joven y con mucha ilusión.

- ¿Da por cerradas todas las heridas? ¿Tuvo mucho que perdonar?

- Bueno... Siempre hay algunas cosas... Yo creo que en política hay que saber no sé si perdonar, pero sí por lo menos pasar página, y en mi caso puedo decir que yo he pasado página de muchas cosas. He reconocido que fue un momento duro y no me duelen prendas en admitir que los momentos precongresuales fueron los más duros que yo he conocido en mi vida de partido. Hubo cosas que no me gustaron, otras que veía normal... Pero bueno, hay que pasar página y así lo manifesté cuando salí elegido y me ofrecí a poner tranquilidad. Pienso que es lo mejor que nos puede venir a todos y creo que lo estamos consiguiendo.

- Hablaba de la renovación de la Junta Local de Logroño y ahí está la alcaldesa, Cuca Gamarra. ¿Va a haber más de una candidatura como ha ocurrido en Nájera o Haro?

- La Junta Local de Logroño se rige de una forma distinta a las otras, pero hay tranquilidad y, que yo sepa, la única que se ha propuesto para ser presidenta es Cuca y hasta ahora no sé nada más. Además yo veo normal que ella como alcaldesa sea la presidenta, por la misma razón que yo decía que era normal que yo siendo presidente del Gobierno de La Rioja presidiese también el partido.

- No obstante, no es el mismo caso. Supongo que Ceniceros aspira a renovar como presidente del Gobierno de La Rioja y Cuca Gamarra se ha comprometido a no volver a concurrir a la Alcaldía de Logroño.

- Bueno, yo no lo sé, a eso se comprometió ella. No obstante, todavía no hemos cerrado el momento de nombrar las candidaturas.

- ¿Ni siquiera la lista autonómica?

- Bueno, ésa sí. Ésa se cerró en el congreso de abril, que fue abierto y participativo. Muchas veces se habla de primarias en otros partidos y lo nuestro fue aún mejor que unas primarias porque fue un congreso asambleario y en el artículo 37 del reglamento que se aprobó lo dice bien claro: el presidente del partido será el candidato a la Comunidad Autónoma. De candidaturas a los municipios todavía no hemos hablado, tenemos todo el año 2018 para ello.

- Confirmada su candidatura para una segunda legislatura, si gana en las urnas hablaríamos del presidente Ceniceros hasta mediados del 2023. ¿Se ve en el Palacete hasta los 66 o 67 años?

- Siempre que los riojanos lo decidan, me veo trabajando por ellos. Ahora, como ya he dicho muchas veces, yo no estaré más de ocho años, eso lo tengo claro.

- ¿Y su compromiso es terminar esa segunda legislatura?

- Sí, sin ninguna duda. Si quieren los riojanos, por supuesto.

- ¿Seguirá en la política cuando deje el sillón de Vara de Rey como hizo su antecesor, Pedro Sanz?

- Queda mucho todavía, pero le puedo decir que tras un montón de años en política me gustaría estar en mi pueblo y disfrutar. No lo sé todavía, hablamos de aquí a cinco o seis años, pero mientras el cuerpo aguante, tengamos fuerzas y veamos que los riojanos nos apoyan, ahí estaremos.

- En Madrid, al vicepresidente del Senado le ha piropeado hasta Richard Gere.

- Tiene suerte de estar con Richard Gere.

- Volvamos a su hoja de ruta política. ¿Para qué necesita esa segunda legislatura?

- Bueno, en el debate de investidura anuncié cinco retos de comunidad en los que estamos trabajando y cumpliéndolos. Siempre he dicho que se necesitan por lo menos dos periodos de mandato para completar las propuestas. Tenemos el reto del empleo, que es el principal objetivo de este Gobierno y en el que poco a poco, pese a lo que diga una parte de la oposición, avanzamos. En este momento hay 17.200 personas que no tienen trabajo y por ellas tenemos que luchar; no vamos a descansar hasta que consigamos el pleno empleo. Sí puedo decir que desde que empezó la legislatura a hoy hay cinco mil riojanos que estaban en las listas del paro y hoy están trabajando. Estamos mucho mejor que hace dos años y medio en el aspecto económico, en el institucional y también en el político. Además del empleo, están los retos de la digitalización, la innovación, la internacionalización y el otro, clave, el demográfico. Son cinco grandes retos, pero tenemos muchos más.