Cancelado (otra vez) el vuelo Agoncillo-Madrid Los viajeros, junto al autobús que les iba a llevar a Pamplona, esta mañana Los usuarios se quejan de que es la tercera vez en un mes que les llevan hasta Pamplona en autobús para desde allí coger otro vuelo LA RIOJA Martes, 26 junio 2018, 09:48

Los vuelos Agoncillo-Madrid no han estado nunca exentos de problemas. No es la primera vez que, como está ocurriendo estos días, los usuarios de este servicio se quejan de que el vuelo no opera, por lo que son trasladados a Pamplona para, desde allí, coger otro vuelo hasta Madrid, con los inconvenientes y retrasos que ello genera.

Un usuario habitual de este servicio nos cuenta a través de nuestro Whatsapp de que «hoy, por tercera vez en un mes, cancelan el vuelo a Madrid sin previo aviso» a lo que añade que «muchas de las personas que cogemos este medio de transporte es porque tenemos que estar en Madrid trabajando a las 9:30 o 10». Además, nos transmite los rumores que se escuchan entre los pasajeros «las malas lenguas dicen que es porque les sale más rentable hacer esto cuando el avión de Madrid que sale por las noches el día anterior tiene baja ocupación». Explica que tanto el 5 como el 19 de junio no operaron los vuelos.

Y no es el único, una mujer nos cuenta que «el avión de Madrid no llegó anoche y hoy no ha habido vuelo hacia Madrid. Han trasladado a los viajeros a Pamplona».

Los dos adjuntan imágenes del autobús que hoy ha ido a recogerles para llevarles hasta el aeropuerto de Pamplona.