Las cañas vuelven a los ríos riojanos Los amigos David Lozano, Javier Herrería y Álvaro García muestran algunas de las truchas que pescaron ayer en el Iregua a su paso por Torrecilla en Cameros. / Miguel Herreros Ayer arrancó en La Rioja la temporada de pesca del 2018, que se prolongará hasta el próximo 30 de agosto | La apertura de la veda resultó floja en capturas en tramos del Iregua, donde las truchas todavía acusan el frío PILAR HIDALGO TORRECILLA. Lunes, 2 abril 2018, 17:21

La madrugada con luna llena no animaba a albergar perspectivas optimistas. «Cuando esto ocurre, las truchas comen por la noche y no entran mucho al cebo», explicaba Álvaro García. No se equivocó, pese a lo cual este joven de Torrecilla en Cameros y sus amigos David Lozano y Javier Herrería, miembros de la Sociedad de Pesca Tradicional El Lance, vieron ayer amanecer el primer día de la temporada de pesca en La Rioja desde la ribera del Iregua.

«Hemos llegado a las siete de la mañana y hacía mucho frío. Tanto, que el puntero se quedaba helado y no corría el hilo», describía Álvaro. Horas más tarde y remontado unos metros el curso de uno de los ríos riojanos más apreciados por los aficionados al sedal, los chicos realizaban un balance flojo de la apertura de la veda. David y Javier lograron dos capturas cada uno y en la caña de Álvaro picó una «pero era justa de medida» y la tuvo que soltar. «La mayoría de las truchas que sacas son pequeñas», expuso.

Miguel Herreros

Pese a su juventud, estos amigos torrecillanos recuerdan que hace no demasiado esta actividad vivió tiempos mejores por estos lares. «Torrecilla era una fiesta el día de la apertura de la veda. La gente pasaba la noche en el río y se sacaban cantidad de truchas», evocó Javier. Ayer bastantes pescadores se apostaban en las márgenes del Iregua a primera hora; pero, vistas las exiguas probabilidades de lograr un ejemplar de talla, a media mañana ya sólo continuaba un puñado de aficionados. «Este año ha habido muy buenos frezaderos, pero ahora las truchas están aletargadas por el frío», comentó David, quien avanzó que las capturas resultan más propicias en los albores del verano. «Por el propio ciclo del pez, hay más hacia junio», concretó.

Así que a los chicos les tocará esperar meses mejores. Tiempo tienen hasta que la temporada concluya el 30 de agosto. «Y eso que, después de la sequía del 2017, no pensaba que se podría recuperar la población piscícola así», abundó David. No obstante, seguirán bajando al Iregua. «Es más bonito cuando sacas, pero tenemos afición», aseguró Álvaro. Y aunque la mañana no resultó boyante en peces, sí en buenos momentos que remataron con un almuerzo a base de huevos fritos con choricillo.