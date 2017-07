Un cambio de mirada Miembros de Down La Rioja, responsables de Correos y autoridades, ayer en la inauguración. :: m.h. La exposición 'XTUMIRADA' llega a Logroño para reivindicar una percepción diferente sobre el síndrome de Down REBECA BENÉS/J.E. Jueves, 20 julio 2017, 23:33

Señores, por favor, abrid los ojos, el síndrome de Down existe». Así de contundente se mostró ayer Alicia Fernández, una joven con síndrome de Down, en la presentación de la exposición fotográfica 'XTUMIRADA'. Una campaña de sensibilización con la que la asociación Down España y Correos pretenden cambiar la percepción que tiene la sociedad sobre las personas con esta discapacidad intelectual.

La impactante exposición muestra rostros conocidos en España, como Sergio Ramos, Maribel Verdú o Dani Rovira, con la mirada de personas con síndrome de Down. Se podrá visitar de forma gratuita en la Oficina Principal de Correos de Logroño de lunes a viernes de 8.30 a 20.30 horas y los sábados de 9.30 a 13.00 hasta el próximo 24 de julio. Además, los carritos de los carteros lucirán el cartel promocional durante la estancia de la muestra en la ciudad.

Animando a que nos desprendamos de prejuicios y falsos mitos sobre el síndrome de Down, el presidente del Gobierno de la Rioja, José Ignacio Ceniceros, y la alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra, junto con el delegado del Gobierno en La Rioja, Alberto Bretón, la presidenta de Down La Rioja, Milagros Portillo y la técnica de la Dirección de RSC y Relaciones Internacionales de Correos, María Antonia Abanades, inauguraron la exposición que, tras su estancia en Madrid, comienza una gira por España que llegará a las ciudades más importantes.

«Queremos vivir en este mundo y ser aceptados», afirmó la joven Alicia Fernández

«Queremos vivir en este mundo y ser aceptados, pero a veces tenemos miedo por ser diferentes», explicó Alicia Fernández. La joven cree firmemente en que «aceptar y respetar lo diferente» es la solución para que se normalice la presencia de este colectivo en la sociedad. De igual forma, pidió «que el mundo cambie su mirada sobre el síndrome de Down», tal y como se anima también en la exposición fotográfica.

Por su parte, las autoridades riojanas se mostraron receptivas con la causa. «Logroño es una ciudad que lucha por la inclusión», comentó Gamarra, quien añadió que «la gran riqueza de la sociedad es que todos somos diferentes».

Como explica la campaña, «nuestra percepción del mundo no es completa hasta que no abrimos los ojos a realidades distintas», así que para que todos podamos formar parte de esta iniciativa, han creado una aplicación para móviles con la que cualquier persona puede cambiar su mirada con la de una persona con síndrome de Down.