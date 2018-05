«La Cámara tiene músculo financiero y mantendrá su independencia política» García-Calzada posa para Diario LA RIOJA en el vestíbulo del hotel Marqués de Vallejo, de Logroño, del que es propietario. :: díaz uriel El virtual presidente de la entidad cameral revela en esta entrevista que conformó su candidatura «de forma conjunta» con José María Ruiz-Alejos Jaime García-Calzada Candidato a la presidencia de la Cámara de Comercio M. J. GONZÁLEZ LOGROÑO. Viernes, 18 mayo 2018, 23:53

«Juntos, los resultados serán muchísimo mejores» augura el presidente de la FER, Jaime García-Calzada, quien será proclamado máximo dirigente de la Cámara de Comercio a finales de junio tras integrar en su proyecto a la mayoría del empresariado riojano.

- Hay que completar el proceso electoral, pero permítame que le felicite de antemano por su elección.

- Muchísimas gracias.

LAS FRASES «Me apoyaré en el actual equipo técnico y cuento con Florencio Nicolás: no puede ser de otra forma» «Bankia no seguirá en el pleno porque la directriz del grupo es no pertenecer a las Cámaras»

- Ha conseguido la unidad empresarial que buscaba, aunque al final tuvo que afinar la candidatura presentada el pasado 16 de abril para dar entrada a Iberdrola.

- En el momento en el que supe por Carlos Sobrino (delegado de la energética en La Rioja) la intención de la compañía de presentarse para preservar su vocalía, rápidamente la integramos en la candidatura.

- A costa de Bankia. Iberdrola entra por la sección de Servicios Empresariales y no de Energía.

- No es así exactamente. Cuando presenté la lista, Bankia todavía no me había confirmado que la directriz de la entidad es no pertenecer a las Cámaras. Eso se produjo después y, de esa forma, Iberdrola entró en el epígrafe de Servicios Empresariales. Y la verdad es que estoy muy contento porque he conseguido una candidatura de consenso en la que se ha integrado todo el mundo que así lo ha querido.

- ¿Quién no ha querido sumarse?

- Hablar con todas las empresas es imposible, pero desde que en enero anuncié mi propósito de concurrir a las elecciones, el afán ha sido sumar porque los empresarios, unidos, vamos a conseguir mejor nuestros objetivos. Desde entonces he recibido multitud de apoyos a mi proyecto de unidad, entre ellos, el del actual presidente de la Cámara, José María Ruiz-Alejos, gracias a cuya generosidad este planteamiento ha sido posible. Entre los dos conformamos esta candidatura conjunta.

- Y ¿cómo le convenció de la oportunidad de abordar entre los empresarios este proceso de unidad?

- Quiero dejar claro que esto no es exactamente así. Las dos instituciones continuarán absolutamente independientes, una como corporación de derecho público, y otra como organización empresarial privada. Es decir, cada una seguirá teniendo su papel y sus órganos de funcionamiento independientes. Pero con una única presidencia, lo que facilitará una coordinación entre ellas todavía mejor de la que ya tienen, en favor de las empresas y los autónomos, los que crean empleo y riqueza, y de la sociedad riojana.

- Pero, ¿cómo venció las reticencias de Ruiz-Alejos?

- La sociedad y la economía se mueven a una velocidad tan rápida que estamos en un momento en el que ha cambiado absolutamente todo. Y la colaboración es fundamental.

- La FER ha estrechado la cooperación con el Club de Marketing (organizan cursos de directivos de forma conjunta), pero con presidencias independientes.

- Nuestra relación es magnífica, fantástica, y creo, al menos esa es mi experiencia desde que tomé las riendas de la FER, que las organizaciones empresariales debemos cooperar porque hacemos más.

- ¿Conoce la situación económica de la Cámara de Comercio?

- La crisis ha sido terrible y todas las organizaciones hemos tenido que adaptarnos. La Cámara no ha sido una excepción y, con más motivo, ya que el recurso cameral dejó de ser obligatorio y dejó a la entidad prácticamente sin financiación, dependiendo de las aportaciones voluntarias de las empresas.

- ¿Y en qué estado se encuentra?

- Está saneada y tiene fondos propios. Goza de músculo financiero.

- Será proclamado presidente dentro de algo más de un mes en un pleno en el que anunciará el nuevo comité ejecutivo de la Cámara. ¿Cuenta con el equipo actual, más en concreto con Florencio Nicolás, hoy director general?

- No puede ser de otra manera. Tengo que apoyarme en el equipo técnico de la entidad, al que escucharé, como también lo haré con los vocales, muchos de los cuales vienen de la época anterior y van a repetir. Tengo la directiva en la cabeza, pero me permitirá que sea discreto y no profundice más.

- ¿Consultó con el Gobierno de La Rioja sus planes o simplemente le informó?

- Por este orden, y antes de que saliese la entrevista en este periódico en la que anunciaba mi decisión (16 de enero), hablé con José María Ruiz-Alejos, Florencio Nicolás y el presidente José Ignacio Ceniceros.

- ¿Y cuál fue su reacción?

- Me dijo que le parecía bien.

- ¿La Cámara seguirá tan independiente del Gobierno como ahora?

- Mantendremos la colaboración, pero siempre desde la independencia política y con total honestidad.

- Así que seguirán publicando informes de coyuntura que tantos quebraderos de cabeza provocan en el Ejecutivo regional...

- Por supuesto.