La Cámara alerta de la «ralentización» de la economía y la pérdida de competitividad Ruiz-Alejos reclama «más reivindicación» en infraestructuras y actuar para atraer a empresas que huyen de Cataluña por la inseguridad jurídica M. J. GONZÁLEZ Miércoles, 18 octubre 2017, 23:03

logroño. El presidente de la Cámara de Comercio de La Rioja, José María Ruiz-Alejos, advirtió ayer de que el verano «ha ralentizado la leve mejoría que registraba la economía riojana», sobre todo, en los sectores que ejercen de tractor: industria y el grupo 'otros servicios' que, en conjunto, representan alrededor del 65% del PIB regional. Ruiz-Alejos advirtió, además, de que «estamos perdiendo competitividad respecto a otras regiones» y, aunque las exportaciones crecen (el 9,1% sobre julio del 2016 hasta alcanzar los 1.126,2 millones de euros) «hemos pasado del sexto al undécimo puesto en el escalafón nacional».

El presidente de la entidad cameral realizó estas declaraciones durante una rueda de prensa en la que presentó los resultados de la encuesta de coyuntura empresarial que realiza la Cámara, un sondeo «de calidad, con una metodología contrastada», que indica que en el tercer trimestre del año «los saldos netos vuelven a registrar cifras negativas en sectores importantes para La Rioja como la industria (-7) y 'otros servicios' (-23), mientras que el resto sí finaliza con datos positivos: construcción (+11), comercio (+43) y turismo (+65). El director general de la Cámara, Florencio Nicolás, añadió que la debilidad de la demanda (63%) es el principal factor limitador en la marcha de los negocios, seguido del aumento de la competencia (54%), las dificultades de financiación o tesorería (19%) y la escasez de mano de obra especializada (16%). De cara al futuro, las principales preocupaciones de los empresarios riojanos (345 encuestados) son «la excesiva carga fiscal, los problemas de competitividad y la situación del consumo interno».

Ruiz-Alejos afirmó que «el problema no es que no crezcamos o que no exportemos -que lo hacemos-, el problema es que perdemos competitividad respecto a otras regiones y la media del país» y, entre otros datos, aportó los de exportación, «donde perdemos las posiciones destacadas que teníamos»; el índice de producción industrial, que «sigue en caída»; y la renta per cápita, «ya que estamos 500 euros por debajo y no hay un muro de contención para corregir esa trayectoria».

Asimismo, el presidente de la Cámara de Comercio aprovechó su intervención para calificar de «inadmisible» la situación «secundaria» de La Rioja tanto en ferrocarril como en los planes de intermodalidad de transporte de la UE, que puede acarrear «20 años de aislamiento» frente a redes priorizadas como la navarra, lo que «nos está haciendo un daño francamente importante». En este sentido, dijo que «echamos en falta una mayor capacidad reivindicativa del Gobierno de La Rioja». Asimismo, exigió que «se deje de marear la perdiz» y, o bien se desdoble la N-232, o bien se actúe sobre la autopista para dotarla de capilaridad y capacidad vertebradora.

Por último, y en relación a Cataluña, recordó que la Cámara planteó hace dos años al Gobierno regional un convenio para captar empresas, que podría utilizarse hoy para atraer a las empresas que se fugan de Cataluña ante la inseguridad jurídica que vive esa comunidad.