Cuando los calificativos se quedan cortos

Un despropósito, vergonzosa, vergonzante, indignante... Esas fueron algunas de las reacciones que, desde la política local, se produjeron ante el fallo de 'La Manada'. Valoraciones «no como alcaldesa, sino como mujer», adelantó en Logroño Cuca Gamarra, para quien «ayer (por el jueves) no fue un buen día. No puedo entender que se analice desde esa perspectiva que cinco hombres violen a una mujer con superioridad física y de todo tipo». La alcaldesa de Logroño confió en que la movilización social «sirva para cambiar» lo leído en el fallo. «Hemos avanzado mucho en esta sociedad como para no seguir avanzando en el 'no es no' y en apoyar siempre a cualquier mujer que sufre lo que ha sufrido esta chica».

Mas contundente era, desde Villamediana, su alcaldesa, Ana Belén Martínez. Miembro de Alianza por la Solidaridad (que combate la violencia sexual y trabaja por alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres) aseguraba «no dar crédito» a una sentencia que le parece «aberrante», por cuanto es «vergonzosa y vergonzante para la mujer». Lo más preocupante, para Martínez, es que «sea la víctima la que tenga que justificarse» algo que, entiende es fruto del «sistema de patriarcado» en el que vivimos «donde la mujer es un cuerpo que el hombre puede usar a su antojo». Sentencias como ésta, que asegura que se ha leído, ofrecen una «inseguridad total» para las mujeres, informa Pilar Hidalgo.

Desde Haro, su alcaldesa, Laura Rivado, hablaba de «decepción e incredulidad. Respeto el fallo, pero no lo comparto. No entiendo cómo cuesta tanto ver la diferencia entre abuso y violación ni porque tenemos que fijar el foco en el comportamiento de ella cuando tenemos que fijarnos en el de los agresores», informa Yöel López.

Estrella Santana, alcaldesa de Cervera del Río Alhama, tildaba el fallo como «un despropósito. Parece que si sufres un problema o una agresión de este tipo una tiene que estar pensando en cuánto se tiene que resistir para que sea una violación pero que, al mismo tiempo, no le maten», informa Sanda Sainz.

«Si estamos en las calles es porque a todos nos ha movido el corazón en contra del dictamen». Esas fueron las palabras con las que la alcaldesa alfareña, Yolanda Preciado, se dirigió a las decenas de personas concentradas frente al Palacio Abacial. «No dudo de que los jueces tengan claridad en lo que han dictado, y respeto su dictamen, pero como persona discrepo. Creo que la pena ha de ser mayor y entendemos que pueden reconducir su valoración ante las manifestaciones que hay a nivel nacional», expresaba Preciado, que abogaba por revisar el Código Penal», informa Ernesto Pascual.

Desde UGT, Jesús Izquierdo reconoció sentir «vergüenza ajena por la poca sensibilidad de los jueces. Algunos votos particulares dan ganas de salir corriendo». Jorge Ruano (CCOO), defendió que «fue un día muy difícil para respetar sentencias. Estamos fallando como sociedad. Se ve en estas sentencias y más aún con esos votos particulares».