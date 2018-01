Calahorra sigue sin exámenes teóricos de conducir pese al fin de la huelga Instalaciones donde se realizaban los exámenes teóricos hasta el mes de julio. :: m.f. Algunas autoescuelas temen que la prueba no vuelva a realizarse más en la capital riojabajeña MARÍA FÉLEZ Calahorra Lunes, 8 enero 2018, 09:50

Hace ahora cuarenta años, la Jefatura Provincial de Tráfico de La Rioja decidió que Calahorra debía contar con un lugar donde los aspirantes a conductores de la zona pudiesen examinarse de la teórica y de la práctica del carné. Así desde el año 1978, miles de jóvenes y no tan jóvenes tanto calagurritanos como de otros municipios de La Rioja Baja y la ribera de Navarra han obtenido su permiso sin tener que desplazarse unos a Logroño y otros a Pamplona.

Motivado por la huelga de examinadores, la misma Jefatura de Tráfico decidió en el mes de julio del pasado año que los examinadores se dedicasen a los exámenes prácticos y que fuese personal de la misma Jefatura Provincial de Tráfico quien llevase a cabo los exámenes teóricos. Esta medida provocó que Calahorra se quedase sin estas pruebas teóricas y la solución fue dedicar los viernes al examen teórico para la gente de la zona, eso sí: en Logroño. En uno de los primeros se trasladaron hasta la capital riojana un total de 370 alumnos de las autoescuelas que examinan en la ciudad.

En teoría, con el final de la huelga todo debería haber terminado y los exámenes teóricos deberían haber vuelto a Calahorra, pero de momento no ha sido así y todo aquel que quiere sacarse el carné de conducir debe seguir desplazándose a Logroño para examinarse de la parte teórica.

LA FRASE Fernando Ibáñez Autoescuela Calahorra «Afectaría a más de mil alumnos al año y además supone un problema de seguridad vial»

«Es una pena que después de que la ciudad ofreciese este servicio desde hace 40 años ahora vayamos a perderlo», comenta Fernando Ibáñez, de la autoescuela Calahorra, que se muestra optimista al pensar que «estoy seguro de que se van a buscar soluciones para que esto no sea así».

De momento alerta de que la medida, si termina siendo definitiva, «podría afectar a entre mil y mil doscientos alumnos al año de toda la zona». Hay que recordar que en Calahorra hasta ahora se examinaban alumnos de una veintena de autoescuelas de Alfaro (3), Arnedo (3), Calahorra (6), Rincón de Soto (1), Pradejón (1), Autol (1) y San Adrián (1), Azagra (1), Peralta (2) y Lodosa (1). De hecho son cuatro los municipios navarros que se examinaban hasta junio tanto del práctico como del teórico en Calahorra. «Es un coste económico importante para las autoescuelas y de tiempo para los alumnos pero sobretodo me preocupa la seguridad vial, estamos echando a la nacional 40 coches más todos los viernes», comentaba.

Desde otras autoescuelas no son tan optimistas como Fernando Ibáñez y ven casi segura la desaparición del examen teórico en Calahorra. «Además de que los funcionarios de la Jefatura de Tráfico deban trasladarse hasta aquí, al parecer, otra de las barreras es que Calahorra no cuenta con la posibilidad de hacer los exámenes por ordenador que ya se hacen en Logroño y es lo que se tiende a implantar», comentan. A pesar de esta opinión, la realidad es que los alumnos que suben desde La Rioja Baja a Logroño desde el mes de julio a hacer sus exámenes teóricos están haciéndolos en papel y no a ordenador como los que se examinan de Logroño y la zona de Rioja Alta.

Este medio se puso ayer en contacto con fuentes de la Delegación de Gobierno que insistieron en no querer confirmar ni desmentir la noticia de que vayan o no a desaparecer los exámenes teóricos de Calahorra. De momento no hay fecha concreta para que éstos vuelvan a pesar de haber finalizado la huelga.