Calahorra da por seguro que tendrá AVE, mientras Haro entiende que no sea parada El ministro De la Serna, durante la comparecencia que realizó el miércoles en la Delegación del Gobierno en La Rioja. :: díaz uriel I.A./D.M.A. CALAHORRRA/LOGROÑO. Viernes, 22 diciembre 2017, 00:13

El alcalde de Calahorra, Luis Martínez-Portillo, se mostró ayer confiado en la llegada de la alta velocidad ferroviaria a La Rioja Baja: «Calahorra sigue en las previsiones. He hablado con el consejero de Fomento y me ha trasmitido que lo que se ha explicado ahora (en relación a la reforma de la vía convencional confirmada por el ministro de Fomento el miércoles) es una primera fase, pero me consta que no vamos a renunciar a que en Calahorra exista un tramo del AVE». «En principio los planes del Gobierno de La Rioja siguen en vigor y se va a exigir el tramo de Calahorra», afirmó .

Por su parte, la alcaldesa de Haro, Laura Rivado, consideró «lógico» que el AVE que circule por el corredor entre Logroño y Miranda no se detenga en la capital jarrera, . «En ningún momento se esperaba una parada en Haro» y «lo que procuraremos es que mejoren las comunicaciones por tren y carretera (autobús) con Miranda», añadió. Rivado añadió que hay que estudiar «en detalle» las cuatro alternativas de trazado propuestas para elegir la que menos impacto comporte, pero parece que la afección sobre la zona que la Asociación en Defensa del Paisaje de Rioja ha promovido proteger mediante el Plan Especial Vitícola llevado al Parlamento regional es mínima en los cuatro casos, bordeando los meandros Zaco y Tondón y el término de San Felices.