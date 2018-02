El calagurritano Valeriano Antoñanzas, ordenado diácono El acto se ha celebrado en la parroquia de Santiago Apóstol de Calahorra rodeado de todos sus familiares LA RIOJA Sábado, 10 febrero 2018, 15:07

El calagurritano Valeriano Antoñanzas Martínez, ha recibido hoy de manos de Monseñor Carlos Escribanos Subías, la Ordenación del Diaconado Permanente de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño.

El recién nombrado diácono permanente, valora este paso como “muy importante en su vida, porque siempre he sido una persona que he intentado servir a la Iglesia desde siempre. Ahora podré impartir otros sacramentos que antes no podía y voy a poder hacer más servicio para la Iglesia que en definitiva es lo que quiero. A partir de hoy me pongo al servicio de la Iglesia y de nuestro señor Obispo”.

El acto se ha celebrado en la parroquia de Santiago Apóstol de Calahorra y el recién nombrado diácono ha estado rodeado de todos sus familiares.