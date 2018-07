«No cabe a día de hoy plantear un 'Pedro Sánchez' en La Rioja sólo por echar al PP»

Tras meses de desencuentros entre Cs y Gobierno y el apoyo in extremis a las Cuentas del 2018, Diego Ubis acaba de anunciar que su grupo no respaldará las del próximo año. El portavoz de la formación naranja niega cualquier tacticismo electoralista y aclara que el paso dado no implica abrir la puerta a una moción de censura. «Los riojanos demandan estabilidad, y a eso nos debemos», sostiene Ubis.

-¿Por qué Cs no apoyará las Cuentas del 2019 cuando ni las conoce ni están aún siquiera esbozadas?

-Respaldamos las de 2018 por responsabilidad pese a que dudábamos de que ciertas medidas pudieran prosperar dado el historial del PP. Sólo la actuación de Ceniceros, comprometiéndose en el último minuto a ejecutar lo acordado, nos decidió a permitir su tramitación. Tras seis meses ya vemos que no hay intención de cumplir lo dicho, con lo cual sólo cabe ser sinceros con los riojanos y no prorrogar esta agonía.

-Cada ejercicio desde el 2015 se ha cumplido el guión de plantear reparos previos por parte de Cs escenificando distancias con el PP para finalmente dar su apoyo.

-No comparto esa apreciación. Cada negociación ha sido diferente y en la última ocasión estábamos decididos a tumbar los Presupuestos para este 2018. De hecho presentamos una enmienda a la totalidad que sólo la palabra de Ceniceros desbloqueó.

-¿No será que las encuestas aconsejaban ahora hacer este gesto a un año vista de las elecciones?

-Lo que aconsejarían los manuales de política es llevar la situación al último minuto, pero como le digo nos guía la lealtad con la ciudadanía. Durante tres años hemos intentado ejercer esa responsabilidad en el aspecto presupuestario y hemos cedido en aspectos, como por ejemplo, la gratuidad de los libros de texto que no es exactamente como queríamos. Ahora le toca al Ejecutivo buscar otros apoyos. Como se autoproclama el Gobierno del diálogo debería ser capaz de hacerlo, aunque como tome posturas tan frentistas como las que exhibió el lunes en el hemiciclo lo veo complicado.

-En ese pleno ambas partes se intercambiaron reproches gruesos. Entre ellos, el PP le acusó de ansiar un sueldo a través del Presupuesto del Parlamento cuyo incremento en 1,7 millones fue uno de los principales escollos para apoyar los Presupuestos de La Rioja.

-No fue ese el obstáculo. Lo que sucedió es que, cuando se presentaron las Cuentas del Parlamento, planteamos una serie de mejoras que la presidenta Ana Lourdes González se negó a negociar y debimos recurrir al Gobierno para desbloquear la situación. No hay nada más caro que algo que es inútil y lo que necesita el hemiciclo para que funcione correctamente es que los diputados puedan dedicarse profesionalmente, no a ratos. Resulta demagógico querer ceñir eso a que se quiere poner un sueldo a los diputados.

-Una parte de sus señorías ya está cobrando por ejercer su labor de la asignación que recibe cada grupo. Usted mismo, 35.000 euros.

-Lo que planteamos es que la retribución no dependa de a quién decide liberar cada grupo, sino que corresponda al diputado por su condición de electo para cumplir de forma eficaz su tarea. El actual modelo puede tender a que cada formación utilice las liberaciones como 'premio' discrecional y dedicar parte de ese dinero a otras estructuras del partido. Se trata de dar más trasparencia y dignificar el funcionamiento de una Cámara sometida hasta ahora por la mayoría del PP.

-¿Es el anuncio de no apoyar los próximos Presupuestos de La Rioja el preámbulo de la ruptura del pacto de investidura a puertas de las elecciones autonómicas?.

-El acuerdo de investidura está firmado para el total de la legislatura y hay una serie de acuerdos que deben cumplirse y evaluarse al final de estos cuatro años.

-¿Y por qué piensa que va a cumplirse si ya asume que el acuerdo presupuestario se ha incumplido?

-Aún restan dos periodos de sesiones. Mi objetivo es luchar hasta el final por que salga adelante todo lo que acordamos antes de plantear nuevas cuestiones.

-¿Descarta por lo tanto una moción de censura?

-No me voy a negar a sentarme con nadie para hablar de todo, porque los sectarismos no caben en el Cs. Dicho eso, a estas alturas sería inviable una moción de censura, y menos sin una hoja de ruta nítida. No cabe a día de hoy plantear un 'Pedro Sánchez' en La Rioja sólo por echar al PP. Tenemos claro que lo que la gente requiere es estabilidad en las instituciones, y a eso nos debemos.

-¿Le han sondeado otros grupos sobre esta posibilidad?

-Sí.

-¿Y no le han convencido ahora que ya se sabe que no apoyará los próximos presupuestos?

-El resto de la oposición siempre ha estado con la cantinela de quitar al PP a toda costa y yo siempre he respondido lo mismo: la cuestión no es quitar a un partido, sino para qué, con quién, cómo gestionar el futuro. Quien pone y quita gobiernos son los ciudadanos con sus votos y nuestro compromiso al presentarnos a las elecciones fue respaldar a la fuerza que los riojanos quisieron mayoritariamente que gobernara.

-La gota que parece haber colmado el vaso es la reestructuración de la ADER que Cs juzga clientelar e ineficiente aunque, apoyando los Presupuestos de La Rioja cada año, indirectamente han avalado su funcionamiento.

-Permitir que unas Cuentas puedan tramitarse lo que significa es intentar sacar adelante medidas que hemos negociado y creemos que son buenas para la gente, no otra cosa.

-La decisión de Cs llega justo después de que el Ejecutivo iniciara el trámite para contratar una auditoría de la ADER y plantear una nueva gobernanza, como ha venido exigiendo Cs.

-Lo que plantean no tiene nada que ver con lo que propusimos. Y lo saben. El Gobierno no ha querido entrar al fondo del tema, sino hacer un lavado de cara con un pliego que lo único que supone es tirar el dinero.