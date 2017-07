Una búsqueda para el 'No quiero' José Alfredo Rubio posa con su actual esposa, Sandra, y con la sentencia de nulidad de su matrimonio anterior en la mano. :: / Enrique Del Río José Alfredo Rubio obtuvo en el 2002 la nulidad civil de su primer matrimonio tras ser condenada su cónyuge a seis meses por bigamia | Un logroñés trata de hallar a su aún esposa 'eclesiástica' para anular la boda religiosa de hace 19 años y llevar al altar a su actual mujer ROBERTO G. LASTRA Logroño Viernes, 7 julio 2017, 20:19

José Alfredo Rubio es un chófer logroñés decidido a exprimir las escasas horas que el camión le deja libres para rediseñar su hoja de ruta familiar. A su situación, que daría para un guión cinematográfico, al menos de serie B, de enredo y humor, él no le encuentra la gracia.

A día de hoy -y desde 1998- sigue casado por la iglesia con Mónica C. H. pese a que la Justicia anuló en el 2002 el matrimonio de ambos tras ser condenada ella a seis meses de prisión por un delito de bigamia; y por lo civil con su actual esposa, Sandra Nogales, a la que desea llevar al altar desde que celebraron su boda en el juzgado en diciembre del 2006. De momento, el sueño es imposible por la imposibilidad de dar con el paradero de una cónyuge de la que no sabe nada desde hace más de 15 años y a la que necesita para lograr la nulidad de aquella unión eclesiástica.

Más El Tribunal Diocesano tiene todo listo para iniciar el proceso

«Hemos intentado dar con ella a través de las redes sociales y nada. En Internet, las únicas pistas, que la situaban por Jaén, se remontan a hace tres o cuatro años. Acudí hace unas semanas a la Jefatura Superior de Policía de La Rioja para interponer una denuncia por desaparición, pero tampoco puedo hacerlo por la Ley de Protección de Datos y porque civilmente ya no es nada mío. Al final se me ocurrió recurrir a vosotros, a Diario LA RIOJA, para pagar la publicación del anuncio o dar a conocer el caso», resume José Alfredo un laberinto frente al que no pierde la esperanza: «Yo confío en que al final de una forma u otra se desbloquee este asunto y Sandra y yo podamos casarnos en la iglesia aunque sea con diez años de retraso. Ése es mi único deseo y poder olvidarme definitivamente de aquel matrimonio».

Denuncia y condena

Todo comenzó tras los sanmateos del año 1998. «Tras unos meses de relación nos casamos el 26 de septiembre de 1998 en la iglesia de Santa María de Palacio de Logroño, pero en apenas un año la convivencia se deterioró y ella optó por marcharse de casa. Yo hacía mi vida, entre semana recorría España con el camión y los sábados y domingos descansaba en Logroño.

Uno de esos fines de semana, ordenando un armario me encontré unos papeles y ahí me enteré de que ella estaba casada cuando celebramos la boda, así que me fui al juzgado para interponer una denuncia por bigamia», explica José Alfredo, a quien la Justicia dio la razón el 13 de marzo del 2002, según recoge una sentencia del Juzgado de lo Penal 1 de Logroño, en la que dicta la nulidad del matrimonio civil y condena a Mónica C. H. a seis meses de prisión por un delito de bigamia.

La procesada contrajo matrimonio civil por poderes en La Habana el 19 de octubre de 1995 con un ciudadano cubano, una situación a la que trató de poner fin el 17 de septiembre de 1998, nueve días antes de su boda con José Alfredo, mediante la presentación de una demanda de divorcio ante el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Logroño, que dictó sentencia favorable el 10 de febrero de 1999.

Años después José Alfredo conoció a su actual esposa, Sandra Nogales, con la que optó por casarse por lo civil el 15 de diciembre del 2006 en una ceremonia previa a la boda religiosa planeada para comienzos del 2007, un deseo que diez años después aún no han podido cumplir. «Yo creía que estaba todo arreglado, pero cuando fui a la parroquia el cura me dijo: 'Tú no puedes casarte, porque estás todavía casado'. Y ahí seguimos», recuerda José Alfredo ahora decidido a echar el resto para poner en marcha el proceso de nulidad.