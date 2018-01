Buscando vocaciones La Universidad de La Rioja presentará durante tres meses a los alumnos de Bachillerato y FP su campus y cartera de estudios para el próximo curso Una veintena de universidades presenta su oferta de grados a los bachilleres riojanos LUIS JAVIER RUIZ* LJRUIZ@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO. Jueves, 11 enero 2018, 00:44

Cinco meses. Seis en el peor de los casos. Ese es el tiempo que les queda a los alumnos riojanos de segundo de Bachillerato para completar el último salto de su formación académica. En menos de medio año todos ellos podrán ser, ya de pleno derecho, estudiantes universitarios. Pero, ¿qué estudiarán? Las dudas aún asaltan a muchos de ellos que continúan barajando múltiples opciones.

Y para que los alumnos empiecen a bosquejar su salto universitario, la Universidad de La Rioja estrenó ayer su campaña de orientación y charlas informativas para estudiantes de Secundaria en el Salón de Orientación Universitaria (Unitour) en el que estuvieron presentes casi una veintena de universidades y centros de estudios superiores.

«Se trata de ferias que vienen muy bien a los estudiantes porque se pueden informar en el momento sin tener que desplazarse a otras regiones», explicaba Estefanía Barrio, representante de la Oficina de Estudiantes de la UR, que recordaba que esa campaña informativa (con presencia también fuera de la región) se extenderá durante los próximos tres meses e incluirá actividades dirigidas a estudiantes, profesores y familias; visitas guiadas para los estudiantes a las Facultades o Escuelas de la UR; y las Jornadas Informativas y de Puertas Abiertas entre el 17 y el 21 de abril.

Los alumnos de Bachillerato del centro Santa María de Logroño fueron los encargados de estrenar el salón. Entre ellos estaban Pablo Gonzalo, Javier Cervantes y Nicolás Jambrina. Los tres ven su futuro fuera da La Rioja -«incluso de España», dice entre risas Jambrina-. Son de Ciencias y aún no tienen del todo claro qué estudiarán... aunque su abanico de opciones no es demasiado amplio.

Pablo Gonzalo y Javier Cervantes piensan en Medicina, pero no descartan otras opciones como Química, Bioquímica o Física. Con esas alternativas sobre la mesa, su futuro está fuera de Logroño, asumen, y Bilbao, Madrid, Zaragoza e incluso Pamplona, entran en sus opciones. «Esta feria sirve para tener contacto directo con las universidades y recibir información de primera mano», agradecía Pablo Gonzalo.

Nicolás Jambrina, por su parte, no descarta estudiar en la Universidad de La Rioja, pero es una más de sus alternativas. «Quiero estudiar Física, Matemáticas o incluso Ingeniería Informática... La verdad es que me gustaría salir de La Rioja... y de España si es posible. Aquí no se invierte mucho en ciencia», lamenta.

Más claro lo tenían alguna de sus compañeras de centro. Por ejemplo, Paula Jiménez, víctima, decía entre risas, «de CSI». «Quiero hacer Criminología y estoy entre Salamanca y alguna Universidad de Madrid. Me parece una carrera muy interesante», apuntaba. También Lola Rodríguez lo tenía claro. «Quiero estudiar periodismo y comunicación audiovisual en Madrid, pero sólo ha venido la Complutense que no tiene el doble grado».

Pero la feria también sirvió para perfilar vocaciones. Fue del caso de Inés Hernáiz, que siempre había pensado en hacer Derecho en la UR. Ayer conoció «Relaciones Públicas y Publicidad y Psicología», dos carreras que también le atrajeron a Adriana Castañal: «No tenía nada claro, pero me han orientado también hacia Psicología. Nos han dicho que es la carrera del futuro...».

En seis meses todos tendrán claro qué estudiarán. Desde la UR sólo hacen una recomendación: «Que hagan la carrera que les gusta. Después ya buscarán su futuro a través de la formación complementaria», apuntaba Estefanía Barrio. La importancia de la vocación.