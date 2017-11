En busca del primer hogar El goteo de asistentes al Salón Inmobiliario fue constante a lo largo del día. :: juan marín Un público joven acude al Salón Inmobiliario de La Rioja, que cierra hoy sus puertas SERGIO MARTÍNEZ LOGROÑO. Domingo, 5 noviembre 2017, 10:53

La búsqueda de pisos no tiene edad. El mercado integra a todo tipo de clientes aunque las necesidades cambian según los años y, en este aspecto, los jóvenes son los que centran su atención en un primer hogar en el que buscan calidad, ubicación, comodidad y un precio acorde a sus posibilidades económicas. Un público mayoritariamente joven fue precisamente el que acudió en el día de ayer al II Salón Inmobiliario de La Rioja, organizado por Diario LA RIOJA y el portal pisos.com, y que celebra hoy su última jornada, de 11.00 a 14.30 horas, en Riojafórum.

La compra de una primera vivienda es una elección clave en la vida de muchos jóvenes que buscan entre múltiples variables antes de lanzarse a tomar una decisión final. «Hemos venido al Salón porque estamos empezando a valorar la idea de comprar un piso y esta es una opción interesante para ver distintas ofertas y lo que se mueve», explicaban Cristina y Andrés, que apuntaban además que, «aunque preferimos en Logroño, no nos importa que sea en algún pueblo cercano». Como ellos, varias parejas jóvenes recorrieron los stands del Salón Inmobiliario con la mirada abierta a las variadas propuestas que allí se expusieron.

Lugar Palacio de Congresos y Exposiciones Riojafórum. Horario Hoy, de 11.00 a 14.30 horas. Acceso Gratuito. Organiza Diario LA RIOJA y Pisos.com, con la colaboración de la CPAR.

«Mucha gente viene buscando buenos precios y que esté lo más cerca posible de Logroño. Nosotros estamos vendiendo pisos muy económicos en Albelda, Villamediana y Arrúbal, que están a poca distancia», explicaba Juan Cuesta, de 'Casaktua'. Por su parte, 'Sankardi' presentaba 'Las Terrazas de Río Isla', una promoción reciente en la zona entre Avenida de Burgos y el parque San Miguel y de la que Carlos Sádaba explicaba sus principales potenciales: «Contamos con bajos con merendero incluido, duplex y todas las viviendas tienen grandes terrazas, cosas que no son demasiado habituales en Logroño y que se demandan».

La oferta de nuevos hogares es uno de los principales atractivos del Salón Inmobiliario, que cuenta también con otras empresas afines como 'Desjoyaux'. «Llevamos cincuenta años haciendo piscinas en cuarenta puntos de España, de forma tradicional, con la estructura que construimos nosotros adaptados a todo tipo de presupuestos y necesidades» explicaba Alfonso Trueba, que recalcaba además que actualmente «la gente está volviendo a invertir en nuevas piscinas y muchas reformas».

En cuanto a los requisitos del mercado, la eficiencia energética y de consumos son factores fundamentales, tal y como apunta Alfonso Trueba: «El mantenimiento ya no es un problema con nuestro sistema de filtración sencillo e integrado. Además, nuestras piscinas no tienen desagües porque no es necesario deshacerse del agua, siendo más ecológicos y sin malgastar».

Piscinas, pisos, materiales de construcción y financiación. Una oferta integral para la segunda edición del Salón Inmobiliario de La Rioja que cerrará hoy sus puertas después de la jornada matutina.