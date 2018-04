El sol hace brillar el turismo en Semana Santa Una pareja consulta un mapa turístico de Logroño en la calle Portales de la capital riojana. :: justo rodríguez / Antonio Díaz Uriel El buen tiempo ha favorecido la alta ocupación en los alojamientos de La Rioja pero sus responsables se quejan de la errónea predicción meteorológica DIEGO MARÍN A. Logroño Domingo, 1 abril 2018, 20:36

La predicción meteorológica no era nada halagüeña y, sin embargo, el tiempo está siendo bastante clemente en La Rioja durante Semana Santa. El inesperado sol ha hecho que se incrementen las solicitudes de última hora para las reservas en restaurantes, alojamientos y rutas turísticas, aunque en muchos casos esos visitantes improvisados se han encontrado sin espacio para satisfacer sus deseos. «Las predicciones tienen algo de influencia, pero no para los grupos grandes que reservan con mucha antelación una casa completa. Quizá sí pueda echarse atrás una pareja, pero no un grupo numeroso», advierte Joaquín Sanz, presidente de la Asociación de Casa Rurales de la Rioja (Ascarioja).

Así, la presente Semana Santa está siendo buena a nivel turístico en La Rioja. «Continuamos en la línea ascendente iniciada hace cuatro años, cuando comenzó la recuperación económica. Está siendo una Semana Santa muy buena para las casas rurales de La Rioja. Estamos al 90%», afirma Sanz. Estos días son de temporada alta y las estancias se alargan hasta cinco días porque en muchas comunidades es festivo mañana lunes. Así, los turistas más numerosos en La Rioja estos días proceden del País Vasco, Cataluña y Comunidad Valenciana. Eso sí, el turismo internacional es muy reducido, pero el presidente de Ascarioja hace una valoración positiva: «La industria turística en la Rioja es joven, no tendrá ni 20 años, y el esfuerzo que se hace por la promoción es un maratón que cada vez logra mejores datos. Es cierto que el turismo internacional es la asignatura pendiente, pero no es fácil. Los turistas de otros países que vienen a España quieren sol y playa y nosotros tenemos sol... y vino».

Demetrio Domínguez, presidente de la Asociación Riojana de Hoteles, considera que el buen tiempo ha sido «fundamental», sobre todo, «para que no se produzcan cancelaciones». «Todo lo que sea que el tiempo respete, ayuda. Eso hace que los indecisos se decidan y que la gente se mueva más», advierte Domínguez. Eso sí, el presidente de la Asociación Riojana de Hoteles señala que la Semana Santa, en cuanto a alojamientos, «no es una semana completa sino un fin de semana largo o un puente». El jueves los hoteles riojanos estuvieron al 75%, viernes y sábado, completos; y hoy ya estiman que bajarán al 50%, por lo que «la sintonía es la misma que otros años, la Semana Santa siempre es buena».

Jon Salgado, de la Asociación de Campings de La Rioja, informa de que, aunque la previsión era «flojita, del 65% de ocupación por el mal tiempo», al final, el saldo ha sido bueno, con niveles del 95% en 'bungalows' y del 80% en campings, sobre todo gracias a los turistas vascos, de cercanía, que se desplazan en el día. «Lo que más nos influye es el tiempo, que ha respetado y eso nos ayuda», admite Jon Salgado. La estancia media en los campings riojanos es de cuatro noches, de jueves a domingo, y se ha mantenido la línea de otros años, pero en comparación con los ejercicios en que la Semana Santa ha caído en marzo.

Díaz Uriel / Juan Marín

No hay más que acercarse a los puntos neurálgicos del turismo en La Rioja para advertir el movimiento turístico. Los monasterios de San Millán, el barrio de la Estación de Haro, Ezcaray o la estación de esquí de Valdezcaray. En todos esos lugares los turistas han llenado las visitas, los restaurantes y los alojamientos, aunque en Valdezcaray se muestran «muy disgustados por los partes meteorológicos nefastos que se han emitido». Las estaciones de invierno dependen mucho de estas predicciones y si son malas, aunque finalmente se equivoquen, les restan visitantes.

El resultado es que Ezcaray ha estado lleno a rebosar, las pistas de esquí han tenido unas «condiciones extraordinarias de nieve» y, en cambio, la estación de esquí no se ha llenado. Gonzalo Morrás, director de Valdezcaray, no está contento con la errónea predicción. Sólo algunas rachas de viento en lo alto del San Lorenzo han obligado a cerrar telesillas pero el viernes hubo 19 pistas abiertas y ayer, 18. Tan buenas son realmente las condiciones para esquiar que Morrás ya anuncia que la temporada de esquí en Valdezcaray se ampliará hasta el 15 de abril. «Los partes alarmistas que ha habido han supuesto un verdadero problema para nosotros. El martes, cuando dijeron que iba a hacer bueno, tendríamos unas 2.300 personas, mientras que hoy [por ayer sábado], que está siendo mucho mejor, no llegaremos a 1.300. El mejor día fue el viernes, con 3.000», expone Morrás.