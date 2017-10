Bretón: «La ruptura de nuestro país es absolutamente inabordable e innegociable» El cuartel de la Guardia Civil de Logroño acogió ayer los actos de celebración de la patrona de la Benemérita. :: juan marín El delegado del Gobierno avala «sin fisuras» la actuación de las Fuerzas de Seguridad ante «la insurrección» en Cataluña TERI SÁENZ LOGROÑO. Viernes, 20 octubre 2017, 00:34

La celebración ayer en La Rioja de la festividad de la Virgen del Pilar no fue como la de cualquier otro año. La crítica situación que se vive Cataluña con el desafío soberanista en el epicentro del debate político y la convivencia social impregnó cada palabra de las que coparon ayer el solemne acto en honor a la patrona de la Benemérita desarrollado en las dependencias de la X Zona de la Guardia Civil.

El delegado del Gobierno en La Rioja se expresó de forma contundente en el diagnóstico de la coyuntura, pero sobre todo en su gestión. «La ruptura de nuestro país es absolutamente inabordable e innegociable», proclamó Alberto Bretón ante las autoridades, los agentes y familiares presentes en una cita prologada con la imposición de 35 condecoraciones. «Los responsables de la Generalitat no plantean otra cosa que no sea la salida de Cataluña -prosiguió Bretón-, una propuesta no sólo ilegal sino también imposible». «Las autoridades catalanas han huido siempre del diálogo y el entendimiento, situándose deliberadamente en la burla y el desprecio de nuestro Estado de Derecho», denunció contraponiendo esa actitud con la del Gobierno de España «que siempre ha estado dispuesto a la escucha, al habla y al acuerdo honesto y sincero, pero dentro del respeto escrupuloso al derecho y la legalidad».

La defensa de la Carta Magna fue una de las piezas angulares de su intervención. «Hace 40 años, los españoles descubrimos que el enfrentamiento y la división no nos habían llevado a ningún sitio y decidimos que lo mejor era volver a poner nuestra disparidad de ideas y sentimientos al servicio de un bien común: España», describió para advertir de que «pese a los beneficios que ha reportado la Constitución y la Democracia ambas viven hoy amenazadas por quienes plantean con insistencia, de forma irresponsable, la ruptura del país». Y más aún. «Nos encontramos ante una insurrección que amenaza la integridad territorial», alertó achacando al «independentismo y la izquierda radical» el mismo afán: subvertir el sistema del 78. Bretón acusó a los dirigentes catalanes de «dividir y enfrentar a la sociedad, falsear la historia reciente, vulnerar la ley, desobedecer a los tribunales, laminar los derechos políticos de la oposición y silenciar al disidente». Una «delirante irresponsabilidad» que les ha conducido a «lanzar a los extremistas a un control mafioso de la calle».

LA FRASEJosé Raposo Coronel Jefe de la X Zona «La Guardia Civil está contribuyendo a abortar el fallido intento de golpe de Estado auspiciado por los separatistas catalanes»

Profesionalidad

El delegado del Gobierno insistió en la aplicación de la legalidad como antídoto, haciendo aquí una defensa «sin fisuras» a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con especial mención a los efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional desplazados sobre el terreno. «Han sido acosados y han demostrado su profesionalidad en medio de tanta hostilidad», relató haciendo contrastar esa posición con la de una «policía autonómica que ha mirado para otro lado». «Quienes deben pedir perdón son aquellos que bajo la bandera de un independentismo enloquecido os agraden, amenazan, insultan y acosan», aseguró recalcando la amplia reacción de la «mayoría silenciosa» en defensa de la unidad.

Previamente, y sin olvidar destacar la presencia de 28 alumnos mauritanos participantes en el curso de formación GAR-Sahel y la Gendarmería francesa, el Coronel Jefe de la X Zona de la Guardia Civil abundó en «los principios recogidos en la Constitución que nos definen como nación» y el reconocimiento a la labor de los agentes desplegados. «Están contribuyendo a abortar el fallido intento de golpe de estado auspiciado por los separatistas catalanes, con su Gobierno al frente», dijo José Raposo alabando también la tarea y cercanía de quienes trabajando en los puestos de la Benemérita repartidos por la comunidad.