El bloqueo de las Cuentas del Estado amenaza las 293 plazas de empleo público en La Rioja Aspirantes a una plaza de Primaria el año pasado. :: sonia tercero Domínguez recuerda que Montoro se comprometió a sacar adelante la Oferta Pública de Empleo de este año a través de decretos ley si en abril no hay presupuestos CARMEN NEVOT Logroño Sábado, 17 febrero 2018, 20:53

La previsible prórroga de los Presupuestos Generales del Estado del 2017 motivada por la retirada de los apoyos del PNV y de Cs al Gobierno central, el primero por la aplicación del 155 en Cataluña y el segundo por el «incumplimiento» del pacto de investidura, podría poner en la cuerda floja la Oferta de Empleo Público de La Rioja del 2018.

La falta de presupuestos este año impide determinar la tasa de reposición y, de ahí que no podría haber Oferta de Empleo Público, ni la del Estado ni la de las comunidades autónomas. Por tanto, las 293 plazas previstas para este ejercicio se verían amenazadas, al menos en principio, porque según recuerda el consejero de Administración Pública y Hacienda, Alfonso Domínguez, el ministro Cristóbal Montoro se comprometió a que si llega el mes de abril y no hay perspectiva de aprobar el presupuesto del 2018, el Gobierno central comenzaría a llevar decretos ley al Parlamento para poder sacar adelante no sólo esta cuestión, sino también la subida salarial de los funcionarios.

Este sería otro de los grandes ámbitos afectados por la falta de acuerdo para sacar adelante los presupuestos: no se produciría la actualización salarial que está negociando el Ministerio de Hacienda y Función Pública con los sindicatos de funcionarios y, por tanto, no se podría incrementar la nómina de los empleados públicos.

El sistema de financiación también se vería 'tocado' por la prórroga presupuestaria. Y es que cada año el Estado transfiere a las comunidades autónomas las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica y estas cuantías se van actualizando cada año en función de la recaudación y del PIB, entre otros indicadores, y si no hubiera presupuestos, también se prorrogarían las cantidades de entregas a cuenta, es decir, en el 2018 esta comunidad percibiría lo mismo que en el 2017, en torno a 50 millones de euros menos de los previstos para este año.

La paralización de algunas nuevas inversiones sería otro de los efectos colaterales. No sería posible acometer nuevas obras, aunque no quedarían afectadas las que ya están en marcha, como las presas de Enciso y Soto-Terroba.

En este contexto, Domínguez apela a la sensatez de los grupos políticos, Cs, PNV y PSOE, «que tienen una responsabilidad en un arco parlamentario en el que ya no hay grandes mayorías y los ciudadanos han pedido a los grupos parlamentarios y a los partidos políticos que se pongan de acuerdo». De ahí que insiste en que «lo que hay que hacer es llegar a compromisos para no generar problemas y que todas estas circunstancias negativas no se produzcan».