Bienvenidas oposiciones

«Una oposición es una pelea con los demás para ganar un puesto de trabajo además de ser una carrera de fondo». Así define Pilar Cuartero, directora del centro de estudios que lleva su nombre, este proceso selectivo de empleo de la Administración. Esfuerzo, trabajo y mucha constancia son las claves para salir victorioso de esta batalla. A diferencia de los años de crisis, cuando este tipo de convocatorias quedaron congeladas, hoy llegan a diario nuevas noticias y datos acerca de nuevas ofertas de empleo público, la última la anunciada por el Gobierno español para los años 2017 y 2018. Y las plazas que saldrán no son pocas: más de 20.000 piensa ofertar la Administración General tras la sequía de los últimos años, que se sumarán a las que ya están convocadas en la administración autonómica y local, menos numerosas, pero que confirman también que hay mayor alegría en las entidades públicas.

La derivada de todo ello es un importante aumento de gente que quiere opositar y de la demanda de formación en las academias riojanas. «Con la nueva oferta, los alumnos se están animando más a estudiar ya que ven la posibilidad de obtener una plaza fija. Todo esto provoca el lleno en las academias, estamos hasta arriba», señala la directora de la Academia Emil, María Eugenia Encina.

Opositores hay de varios tipos: algunos estudian por vocación, otros porque en su profesión es necesaria la formación para poder ejercer y muchos simplemente porque buscan lograr a un idílico trabajo fijo de por vida. «Llevas mucho tiempo trabajando con contratos temporales y al final nunca te quedas en ningún sitio. Entonces piensas en sacarte las oposiciones como la manera de encontrar un trabajo estable», explica Luis Ángel Esteban, alumno del Centro de Estudios Pilar Cuartero.

