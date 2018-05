«En la UR se hacen las cosas bien» Foto de familia de los homenajeados ayer durante la celebración del XXVI Día de la Universidad de La Rioja. :: ur El rector defiende la independencia de la institución que dirige, en la celebración del XXVI Día de la Universidad de La Rioja C. NEVOT LOGROÑO. Martes, 22 mayo 2018, 23:32

El rector de la Universidad de La Rioja sacó ayer garras para defender los campus públicos españoles, en general, y la institución que él pilota, en particular, porque «en la UR se hacen las cosas bien. Aquí no se regala nada. Aquí no nos dejamos influir por nadie. Aquí la única influencia es la de la capacidad y el esfuerzo», sentenció. Todo un alegato independentista en un momento en el que «con la excusa del caso Cifuentes se intenta hacer tabla rasa y decir que todos somos corruptos y en absoluto, no es esa la situación», apuntó ayer Julio Rubio durante la celebración del XXVI Día de la Universidad de La Rioja. Una jornada que conmemora el aniversario de la aprobación de la Ley de Creación de la UR, el 14 de mayo de 1992, y en la que se rindió homenaje a los mejores deportistas, a los estudiantes con los mejores expedientes académicos de grado y máster y al personal jubilado.

En su discurso, Rubio mostró su preocupación no tanto por «esta corriente de opinión, que se agotará en sí misma», subrayó, sino por la «posición de ciertos partidos políticos que se equivocan en el diagnóstico y en la solución que proponen, que pasa porque la universidad se financie teniendo en cuenta su productividad». Con estas palabras, en opinión del rector, se cometen dos errores: el primero es que la mayoría de las universidades ya se financian de ese modo y, en segundo lugar, si se levanta la mirada de Cristina Cifuentes se ve que el caso se produjo en un instituto que intentaba captar muchos alumnos de máster. Y «si la productividad se identifica con unos indicadores numéricos que van en esa línea estaremos ahondando en el error», subrayó.

Deportistas Rodrigo Cid López Campeón y subcampeón frontenis David Bobadilla Campeón Carrera Campus 2017 5km Bouchra Ayachi Majait Campeona Carrera Campus 2017 5km. Carlota Martínez Finalista campeonato España escalada 2017 Mario Martínez Finalista campeonato España de escalada 2017 Isis Pinilla Campeona de España de Kárate Shinkyokushinkay Mejores expedientes Gabriel Rodríguez Garnica GADE. Ángela Crespo Derecho Nagore Torres Trabajo Social Rubén Fernández Rel. Laborales Raquel Losantos Educ. Infantil Marta García Educ. Primaria Mireya Triguero Turismo Celia García Enfermería Alejandra Montero Est. Ingleses Marta Jiménez Geografía-Historia María Magaña Lengua y Literatura Noelia Salaverri Química Ana Ruiz Enología Iván Pérez Ingeniería Informática Joana González Ingeniería Agrícola José Daniel Ponte Ing. Mecánica Óscar Herreros Ing. Eléctrica Sara Garijo Electrónica Industrial y Automática Noelia Rojas Máster Abogacía Alba García Máster Gest Empresas Ilargi Quevedo Máster Innovación e Intervención Educativa Miriam Bastos Máster Musicología Inés Lozano Máster Estudios Avanzados en Humanidades Jorge Roldán Máster Modelización e Investigación Matermática Javier Quintana Máster Química y Biotecnología David Begue M. Direc. Proyectos Sergio Corzana Máster Ingeniería Industrial Adrián Inés M Tec. Informáticas Elisa Rubio Máster Profesorado ESO, Bachillerato, FP y Enseñanzas de Idiomas Personal jubilado José María Aguirre, Pedro Araúz, Begoña Arrúe, Juan Luis Berzal, María Jesús Cámara, José Miguel Delgado, José Miguel Leiva, José Javier López de Ocáriz, Carmen Mínguez, Jesús Murillo, Jesús Manuel Ramírez y María Luisa Iriarte.

Constancia y esfuerzo

LAS FRASES Julio Rubio Rector Universidad Rioja «Aquí no se regala nada. aquí no nos dejamos influir por nadie. La única influencia es el esfuerzo» Inés Lozano Premio Máster Estudios Avanzados en Humanidades «El premio que recibimos es un reconocimiento al esfuerzo de los alumnos y de las familias»

Antes de concluir su intervención en el acto, Rubio animó a los estudiantes y los trabajadores ya jubilados a sentir un «legítimo orgullo de lo que habéis realizado».

Por su parte, la estudiante Inés Lozano, premio al mejor expediente académico del máster en Estudios Avanzados en Humanidades, habló en representación de los estudiantes. En su nombre, dijo, «quiero transmitir la constancia y el esfuerzo que hace falta para lograr un premio de estas características». Este homenaje, añadió, «es un reconocimiento al esfuerzo del alumno, al de las familias y al de la universidad».