En bici al corazón europeo

Dos amigos pasan por La Rioja rumbo a Bruselas desde Ceuta para concienciar por la integración y la igualdad Sábado, 19 agosto 2017

David Saiz Camarero y Loumkoua Soulón son, al menos aparentemente, muy distintos. Basta decir que el primero es un profesor burgalés de 41 años y el segundo, un camerunés de 28. Sin embargo, ellos defienden que no son tan distintos: «Queremos visibilizar que la integración es posible, que a pesar de tener culturas y lenguas diferentes, somos iguales. Cuando las personas se encuentran con el corazón nace la integración». Para demostrarlo van a recorrer 2.700 kilómetros en bicicleta cumpliendo un sueño titulado 'De la frontera al corazón'.

En principio, a David y a Loumkoua les unió Madrid, la ciudad donde residen, pero van a viajar dando pedales desde Ceuta, la frontera de Europa, hasta el corazón de ésta, Bruselas, «para concienciar y llevar un mensaje a la Comisión Europea». Ayer estos dos ciclistas llegaron a La Rioja, pasaron por Santo Domingo de la Calzada, pararon a comer en Huércanos e hicieron noche en Logroño. Aquí les esperaban muchos amigos. Amigos cameruneses de Loumkoua y excompañeros de David, que trabajó dos años como maestro en el centro Sagrado Corazón de Jesuitas.

La tienda Ride My Bike les prestó las bicicletas y Catlike les regaló los cascos, «¡los de Contador!», afirma ilusionado como un niño David. Y es que la idea de hacer el recorrido en bicicleta fue una auténtica aventura. «A los dos nos gusta mucho la naturaleza, pero nunca habíamos hecho más de 20 kilómetros en bicicleta, aunque en Madrid nos movemos con ella», explica David. Lo peor, el viento en contra. Y, por qué no decirlo, la N-120 de Burgos a Santo Domingo: «Estoy alucinado, está llena de camiones y no se guarda la distancia de seguridad con todos los ciclistas que hay haciendo el Camino de Santiago. Es donde más miedo he pasado».

Otro de los objetivos que persiguen es recaudar fondos en 'crowfunding' a través migranodearena.org para seis ONG que trabajan en la integración. Su proyecto, 'De la frontera al corazón', es visible en redes sociales como Facebook e Instagram. Hay muchas razones por las que pedalear: por deporte, ocio, para ir al trabajo... pero David y Loumkoua lo hacen por convicción. «Queremos visibilizar que es posible ser amigos experimentando algo bonito. A veces, como dice Loumkoua, las fronteras son invisibles, son miedos, prejuicios o racismo», expone David. No obstante, así, demostrándolo, suman ya más de 1.100 kilómetros. Y hasta Bruselas, desde Logroño, les quedan 1.600 más. Pero no importa. Si no hay demasiado viento en contra, todo será rodado.