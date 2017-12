La Biblioteca vuelve a cambiar multas por donaciones Los usuarios serán "perdonados" de sus días de sanción por devolver tarde los libros si donan alimentos a la Cocina Económica EFE Logroño Lunes, 4 diciembre 2017, 13:32

La Biblioteca de La Rioja ha puesto en marcha durante el mes de diciembre la tercera edición de la campaña solidaria "Te lo cambio", que permite a los usuarios enmendar sanciones por retraso en la devolución de materiales mediante la donación de alimentos a la Cocina Económica de Logroño.

Según ha detallado la Biblioteca en una nota, este año se ha solicitado la donación de latas de conserva, frente a la petición de productos de higiene del año pasdo.

Así, desde hoy, 4 de diciembre, hasta el 2 de febrero de 2018, el usuario penalizado deberá acudir a la sala de préstamo y devolver el material prestado como es habitual.

Allí le notificarán el retraso en la devolución, le entregarán el resguardo en el que figura la fecha hasta la que permanecerá sancionado y un ticket en el que se indica el equivalente en kilos de alimento que debe entregar para salvar la penalización.

Entre uno y quince días, se podrá subsanar la penalización entregado un kilo de alimentos, una unidad o litro de producto de higiene o cuatro latas pequeñas de conserva.

Entre dieciséis días y un mes, se pedirán tres kilos de alimentos, tres unidades o litros de productos de higiene u ocho latas pequeñas de conserva.

Por último, en caso de que el retraso sea de más de un mes, la donación deberá ser de cinco kilos de alimentos, cinco unidades o litros de productos de higiene o doce latas pequeñas de conserva.

Al igual que el año pasado, también se pondrá en marcha una actividad infantil complementaria, llamada "Señor y señora Hueco", y que tratará de implicar a los usuarios más pequeños en la campaña solidaria.

"Te lo cambio" es una actividad que pretende es ayudar a la sociedad y el saldo final de la anterior edición fue de 740 kilos de alimentos y 80 unidades de productos de higienes recogidos.

A estas cantidades se sumaron los alimentos donados "en pago" para disfrutar de la actividad "The Illusion of the Magic", realizada en La Biblioteca de La Rioja durante la Navidad, una iniciativa que también se llevará a cabo en esta ocasión con nuevo formato y nuevo título.

Además de esta campaña la Biblioteca también ha preparado una agenda de actividades para la Navidad, como cuentacuentos, actuaciones o exposiciones artísticas.