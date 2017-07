El beneficio social del juego La organización cuenta con 111 vendedores de sus productos de azar, todos ellos personas con discapacidad, y 79 centros colaboradores La ONCE aumentó sus ventas un 4,3% enLa Rioja en el 2016 y generó 342 empleos PILAR HIDALGO LOGROÑO. Viernes, 28 julio 2017, 00:10

Un cupón, una esperanza y un importante rédito para las personas con discapacidad, principalmente visual. Sobre estos pilares se asienta el modelo económico y social de la ONCE que en el 2016 incrementó las ventas de sus diferentes productos de juego en un 4,33% en La Rioja y generó 342 puestos de trabajo.

La delegada territorial de la ONCE en la región, Estefanía Mirpuri, y el presidente del Consejo Territorial de la entidad en La Rioja, Javier Muñoz, desgranaron ayer los datos del 'Informe de Valor Compartido 2016' de la ONCE, Fundación ONCE y sus empresas sociales ILUNION. El pasado año, Fundación ONCE destinó 74,8 millones de euros a proyectos con la discapacidad como protagonista y, a su vez, ILUNION cerró el segundo ejercicio con un récord de facturación (796,5 millones de euros, un 5,7% más que en el 2015).

Mirpuri afirmó que los productos de juego responsable constituyen «la principal fuente de financiación» de la organización. En especial las diferentes versiones del cupón, que aportan más del 60% de los ingresos.

Estrella Loma-Osorio Trabajadora con discapacidad de ILUNION

El juego responsable acumula dos años de incrementos, gracias a la implicación de 111 vendedores -todos ellos con discapacidad- en La Rioja (19.700 en el conjunto del país); la incorporación de modernas tecnologías de venta a través de Internet, móvil o TPV accesibles y un canal físico complementario compuesto por colaboradores autorizados (79 establecimientos en la región). «Veníamos de muchos años de crisis, que también ha afectado a las personas con discapacidad», contextualizó Mirpuri, antes de valorar que la situación haya «reflotado» y se obtengan «resultados positivos». Así, remarcó que la organización puede perseverar en una de sus principales aportaciones: «ofrecer un empleo estable y de calidad a las personas con cualquier discapacidad».

En el último lustro, la ONCE ha suscrito 3.645 contratos indefinidos, a razón de 730 anuales a nivel nacional. Cuatro de ellos los realizó en el último año en La Rioja. Desde hace dos décadas, la entidad suma 433 empleos en la región.