Mucho más que belleza

Raquel Boto, representante riojana de Miss World Spain. Raquel Boto representará a La Rioja en la edición de este año de Miss World Spain, que tendrá lugar en Cádiz IÑAKI GARCÍA Logroño Lunes, 4 junio 2018

Se llama Raquel Boto, tiene 22 años y este año representará a La Rioja en el certamen Miss World Spain, una cita que tendrá lugar el próximo 15 de septiembre en la localidad gaditana de Rota.

La logroñesa se muestra «encantada» de poder participar en este concurso en el que, según explica, no sólo se tiene en cuenta el aspecto exterior de las candidatas. «Se valora todo», apunta. «De hecho, una de las cosas que me más me gusta del certamen es que todas las chicas tenemos que desarrollar un proyecto social para ayudar a alguien que lo necesite», continúa. «Y en ello estoy centrada ahora», remata.

Aparte de ese proyecto social, las participantes deberán superar otras pruebas diversas, entre ellas un triatlón. «También habrá un desfile en traje regional y otro en traje de baño, así como una prueba de talento para la que voy a preparar una coreografía», expone. Las mejores de cada uno de esos retos tendrán garantizado el pase a la semifinal y, a partir de ahí, se irán desarrollando diferentes fases hasta llegar a la última, en la que se elegirá a la vencedora. «Ya que vamos, intentaremos ganar», asegura la joven riojana, quien cuenta que la oportunidad de formar parte del certamen le llegó de manera inesperada. «Un amigo me llamó y me explicó que estaban buscando a una chica para representar a La Rioja», recuerda. «Además, me dijo que en el futuro me podía arrepentir de todo lo que no haga ahora y me di cuenta de que era verdad», apostilla.

Algo nuevo

De hecho, la logroñesa nunca se había planteado antes de esa llamada dedicarse al mundo de la moda. «Yo estudio Diseño de Interiores y me encanta, pero creo que todavía soy joven y no me tengo que cerrar puertas», analiza. «No sé qué pasará después, pero ahora voy a disfrutar de esta experiencia porque es un orgullo representar a La Rioja en una cita como ésta», añade.

Así, Raquel Boto califica como «un privilegio» esta oportunidad para la que se está preparando «tanto física como mentalmente». En septiembre pondrá rumbo a Cádiz para llevar con orgullo la bandera de La Rioja e intentar, justo el día del lanzamiento del cohete de las fiestas de San Mateo, proclamarse la nueva Miss World Spain.