La más bella de La Rioja 01:51 La logroñesa Begoña Fernández representará a La Rioja en el certamen Miss World Spain 2017 IÑAKI GARCÍA Logroño Miércoles, 30 agosto 2017, 15:15

Se llama Begoña Fernández. Es logroñesa, tiene 25 años recién cumplidos y del 10 al 16 de septiembre peleará en Platja d’Aro por hacerse con el título de Miss World Spain 2017. Representará a La Rioja en un certamen en el que la joven busca, además de llevar con honor la bandera de su región, obtener contactos para alcanzar su sueño: ser actriz.

A Begoña esta oportunidad le llegó casi por casualidad. “Me eligieron a través de un casting on-line”, expone. “Fue algo totalmente inesperado”, añade. Una vez seleccionada, la guapa logroñesa no dudó en aceptar la propuesta y ahora ya tiene todo a punto para desplazarse a la localidad catalana e intentar alzarse con la corona.

Begoña estudia arte dramático en Madrid y ya ha realizado sus pinitos tanto de actriz como de modelo. Pero su pasión en la interpretación, bien sea sobre las tablas del escenario de un teatro o tras las cámaras en un plató de televisión o en las pantallas gigantes del cine. “Me encanta este mundo y en un futuro me gustaría dedicarme a este oficio”, cuenta la logroñesa.

De momento, este concurso de belleza le puede servir como un trampolín y, por eso, la riojana lo afronta con ganas de conseguir el mejor resultado posible. Sabe, eso sí, que van a ser días intensos, puesto que deberá desde realizar una prueba deportiva hasta desfilar con bañador, de largo o traje regional, entre otros retos. Su objetivo es que el día 16, jornada del chupinazo de las fiestas de San Mateo, su nombre y el de La Rioja queden inscritos como los ganadores de Miss World Spain 2017. “Si me eligen no me lo voy a creer, sería un gran regalo y una oportunidad única”, remata.