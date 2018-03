«Basta ya de cambiar la vida a las víctimas y vamos a centrarnos más en la del maltratador» Olga Fernández, en su despacho de la segunda planta de la Delegación del Gobierno. :: / Antonio Díaz Uriel Olga Fernández Jefa de la Unidad de Coordinación de Violencia contra la Mujer MARÍA JOSÉ LUMBRERAS Logroño Jueves, 22 marzo 2018, 20:16

Inspectora del Cuerpo Nacional de Policía, Olga Fernández es la jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en La Rioja. Y esta semana ha presentado, junto al delegado, Alberto Bretón, la memoria del 2017, con 540 denuncias registradas, una de cada diez de menores de 20 años. Su apuesta es por la prevención, dice, y cada semana visita centros escolares riojanos -estos días le ha tocado logroñeses- para sensibilizar.

-¿Qué le dice el balance del año?

-Este año y los últimos las denuncias han aumentado. Cada vez hay más víctimas que dan el paso porque se ven apoyadas por los recursos que las instituciones ponemos a su disposición. En menores de 18 años también han crecido. Muchos jóvenes saben que pueden y deben denunciar, pero también hay un incremento por violencia de género.

«En series, en canciones, en futbolistas, en actores... admitimos conductas que no deberíamos»

Cuando voy a los centros les digo que les voy a hablar no tanto de violencia fisica o psicológica, como de situaciones que a veces no se detectan por redes sociales, por wasap, que son hechos de violencia en pareja, cosas como el 'sexting'. Muchas veces las víctimas se ven acosadas y eso es violencia de género. Mi labor fundamentalmente se dedica a involucrar a los chavales, hacerles ver qué es una relación igualitaria, que detecten las situaciones, que sepan que hay salida, que hay recursos.

-Su mensaje choca con canciones, series juveniles... que normalizan relaciones tóxicas.

-Hemos normalizado los aspectos más sutiles de la violencia de género, vivimos rodeados de micromachismos y de situaciones no igualitarias a las que no damos importancia. Los medios de comunicación ejercen una labor fundamental, creo que son los primeros protagonistas para que se vaya erradicando y no estamos trabajando en este sentido.

«La mujer no tiene la misma posición en muchas culturas. Esa realidad la veo en los institutos a los que voy»

En programas, en series, en películas, en canciones, en mensajes que transmiten los modelos de los jóvenes, futbolistas, actrices, actores... admitimos unas conductas que no deberíamos. Si no educamos desde pequeños... Si la película más vista son 'Las 50 sombras de Grey', poco vamos a educar en igualdad.

-¿Como puede una familia detectar maltratos en sus hijos?

-Primero me preocupo de educar en un entorno de igualdad. Y luego es importante hablar mucho con los hijos y las hijas porque podemos detectar situaciones que nos cuentan como normales, como es que mi pareja me dice que no tengo confianza porque no le enseño con quién wasapeo. Cuidado. Y me preocuparía mucho si veo que mi hijo tiene ideas controladoras.

-En los institutos, ¿qué le dicen?

-Son los primeros que me cuentan sobre vídeos o canciones. Les pongo a veces el cortometraje de Alicia Ródenas 'Cien formas de violencia que sufren las mujeres desde que nacen' y, lejos de verlo exagerado, algunos me dicen que muchas de las frases las escuchan a diario.

«Todas las policías locales de La Rioja, y sus alcaldes y alcaldesas, están implicadas en la protección de víctimas»

Desde que 'las muñecas son de niñas', que pensé que estaba superado, hasta 'quiero que me des la contraseña de tu móvil que para eso eres mi pareja'. Además, en España, la mujer en muchas culturas no está en la misma posición. Esa realidad la veo en muchos institutos.

-¿A una víctima le basta saber el 016?

-Nos hemos volcado en los últimos años en decir que las víctimas tienen que denunciar, pero, además, los maltratadores no tienen que agredir, no tienen que maltratar. Por supuesto que las víctimas han de denunciar. Está muy bien que las víctimas tengan los recursos, pero tenemos que intentar que la sociedad ayude más. Es muy difícil decirle a alguien que lleva diez años sufriendo maltrato que tiene que denunciar. Cuando tengamos el caso de una amiga, una hermana cerca, deberíamos saber acompañarla, incluso nosotros, de forma proactiva, ir a pedir ayuda. De las 49 mujeres que fueron asesinadas el año pasado y los 8 menores pocas habían denunciado.

«Tenemos que intentar que la sociedad ayude más y, cuando tengamos un caso cerca, ir a pedir ayuda»

Tenemos que decir no rotundamente a cualquier conducta impropia a nuestro alrededor. Y al maltratador hay que decirle que eso no se puede hacer. Basta ya de cambiar la vida de las mujeres y vamos a centrarnos más en cambiar la de los maltratadores que son los que han cometido el hecho delictivo. La mujer de por sí va a tener que cambiar su vida, pero bastante tiene con contarlo y salir de la violencia; vamos a dirigir las leyes más hacia ellos.

-Al final, acaban vigiladas ellas.

-El grupo de protección de Policía en La Rioja, afortunadamente por nuestro tamaño y cercanía, funciona de forma muy coordinada y puede ir caso por caso. Yo voy a los municipios y no hablamos de datos, sino de personas. A tal persona qué le pasa, qué le podemos ofrecer, qué falla, qué se puede mejorar. Esa oportunidad se da en La Rioja y no en otros sitios. Veo que las mujeres tienen que cambiar su vida. Me hablan de proteger a todas las víctimas, pero no podemos meter en su casa a un policía, tenemos que normalizar su situación lo más posible. Hay que cambiarle la vida al maltratador.

-Y si una mujer que denunció acaba asesinada...

-Digo 'algo hemos hecho mal y hay que intentar que no vuelva a ocurrir'. En La Rioja llevamos ocho años sin una asesinada, pero eso a mí no me consuela porque en España, solo el año pasado, fueron 49 y 8 niños. Mientras haya una víctima, algo tendremos que hacer. Hay que seguir en una línea plena de coordinarnos. Es muy difícil. Por un lado hay que normalizar la vida de las víctimas. Por otra, no podemos estar 24 horas con ellas, ni hay efectivos. Creo que el camino es cambiar mentalidades, sobre todo en la gente joven.

-¿Están coordinados todos los medios que tienen que estar?

-Cuantos más seamos y más coordinados, mejor se va a trabajar. Eso de que cada cuerpo iba por su lado quedó atrás hace años. Todas las policías locales de La Rioja y sus alcaldes y alcaldesas están implicados en protección de víctimas. Con la firma de Lardero (esta semana) y Haro el año pasado, todas las policías de La Rioja se han involucrado, unas de forma plena y con las policías en las que no hay tantos efectivos se han creado comisiones. Lo bueno de La Rioja es que en un momento dado hay un problema y en pocas horas se puede ofrecer a la víctima lo que necesite.

-El perfil de la víctima es amplísimo.

-Me he encontrado de 16 años completamente supeditadas y señoras que llevan 40 años sufriendo malos tratos, pero también encuentro a muchas mujeres mayores de 65 años que saben que ya no tienen por qué aguantar más. La franja de edad en que más se denuncia es de 31 a 40 años. Hoy en día desde las jóvenes hasta las más mayores saben que no tienen por qué aguantar y que a través del 016, en su puesto de la Guardia Civil, incluso en su médico o farmacéutico -porque estamos diferentes colectivos trabajando por las víctimas- le va a derivar a un recurso.

- ¿Espera que el problema vaya a menos en, digamos, cinco años?

-Me gustaría que no haya víctimas mortales. Y si vivimos en un país igualitario, que sea real. Hoy pregunto a los jóvenes si ven igualdad en su entorno y no la ven.