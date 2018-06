La Barranca, mujeres de negro Viudas, hermanas e hijas de 'tumbados' del bando republicano, en el cementerio civil de La Barranca. / :: Foto Teo (casa de la imagen) Rostros de tristeza, abatimiento, quizá resignación, después de tantos y tantos años de silencio y soledad. La Barranca acababa de ser legalizada y adecentadapero en sus gestos no hay ni un ápice de alegría, ni siquiera de alivio MARCELINO IZQUIERDO VOZMEDIANO Lunes, 4 junio 2018, 10:27

Acaba de aprobar la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, por unanimidad, dar su apoyo a la declaración como Bien de Interés Cultural del Cementerio Civil-Memorial La Barranca, tras una iniciativa presentada por el diputado riojano César Luena. Además, la Cámara Baja insta al Gobierno de España a realizar «cuantas actuaciones y gestiones le correspondan para facilitar y colaborar en el cumplimiento de la iniciativa ya aprobada en el Parlamento de La Rioja» y a «incrementar la seguridad» de La Barranca con el objetivo de evitar actos vandálicos, como los acaecidos en los años 2016 y 2018.

Informe policial de 1958

De los 2.000 riojanos del bando republicano 'tumbados' en la Guerra Civil, 393 de ellos reposan en una enorme fosa común entre Lardero y Entrena, en un término conocido como La Barranca (de imprescindible lectura el libro de Jesús Vicente Aguirre 'Aquí nunca paso nada'). Desde el primer momento, los familiares de las víctimas quisieron recordar su memoria, pese a que durante más de tres décadas se vieron obligados a hacerlo en la clandestinidad y con la amenaza de ser detenidos o algo peor.

De hecho, en un informe policial de 1958, rescatado por el historiador Francisco Bermejo, un grupo de agentes comunicaba al gobernador civil de la provincia que «trasladados al lugar denominado 'La Barranca', sito en las inmediaciones de Lardero, a unos 7 kms. de Logroño», habían comprobado «que a la derecha del camino vecinal, que parte de la carretera general, pasando por el centro del pueblo mencionado y a unos dos kms. aproximadamente del mismo, en una explanada hay un lugar de unos 40 metros de largo por dos y medio de ancho aproximadamente, donde han limpiado la hierba alisando el terreno, todo el cual está rodeado de flores sueltas y en su centro y en toda su largura varias coronas situadas de trecho en trecho con todo cuidado, y en la cabecera de la misma tres coronas y en la base un letrero hecho con flores blancas que dice: 'Un año más no os olvidamos', lugar que parece indicar que es donde yacen los restos de los juzgados al principio de nuestra guerra de liberación».

La instantánea que hoy llega a nuestra 'Retina de la Memoria', tomada por el gran Teo Martínez y cedida por la Casa de la Imagen, refleja desde el neorrealismo fotográfico la angustia de estas 'mujeres de negro', viudas, hermanas e hijas de los fusilados, en plena Transición, allá por 1979.

Sus rostros reflejan tristeza, abatimiento, quizá resignación, después de tantos y tantos años de silencio y soledad. Y, pese a que La Barranca acababa de ser legalizada y adecentadas sus instalaciones primitivas, en sus gestos no hay ni un ápice de alegría, ni siquiera de alivio. La escultura de Óscar Cenzano titulada 'Mujeres de negro' es el actual homenaje a las que siempre quisieron estar junto a sus seres queridos.

Ni odio ni venganza

Ahora, el Cementerio Civil-Memorial La Barranca no presenta el mismo aspecto de hace 40 años. Un enorme monolito de Alejandro Rubio Dalmati se erige sobre ese pedazo de tierra, como un tótem protector de los allí inhumados, con una leyenda que así dice: «Este horror ya fue... 1936. / Hoy no queremos ni odio ni venganza, / pero sí dejar testimonio / para que estas locuras no se repitan. 1979».

Los ataques vandálicos sufridos en los últimos años evidencian la necesidad de una constante labor pedagógica que autoridades y ciudadanía deben realizar en favor de la memoria histórica y del respeto a personas e ideas. La declaración de Bien de Interés Cultural de La Barranca iría en ese línea.