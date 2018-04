Las bandas sonoras siguen haciendo ruido Unos ciclistas circulan por la carretera LR-259, junto a las bandas sonoras impresas en el arcén. / DÍAZ URIEL El Gobierno nacional defiende la medida en una respuesta parlamentaria al diputado del PSOE César Luena | El Ministerio indica que las actuaciones «responden a un criterio técnico» con el fin de «maximizar el beneficio de protección» DIEGO MARÍN A. Logroño Lunes, 16 abril 2018, 13:52

El diputado socialista por La Rioja en el Congreso de los Diputados César Luena preguntó al Gobierno de España el pasado 17 de enero, a raíz del reportaje publicado por Diario LA RIOJA sobre el malestar de los ciclistas riojanos por las últimas actuaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT), qué objetivos persigue, si es consciente del peligro que entraña y si piensa mantener, extender, modificar o anular las bandas sonoras impresas en las carreteras LR-111, 113, 250 y 259. A las cuestiones planteadas por César Luena el Gobierno ha respondido que «las guías sonoras longitudinales son una medida de eficacia contrastada que previenen la accidentalidad típica de las vías convencionales».

«La DGT tiene presente al colectivo ciclista para todas y cada una de las actuaciones que acomete», aclara el Gobierno, y, en concreto, en La Rioja, especifica que «en cada uno de los tramos en los que se han ejecutado guías sonoras longitudinales se ha considerado al ciclista a la hora de seleccionar la tipología, a fin de maximizar el beneficio de protección (ante atropellos frontales en casos de invasión del sentido contrario de los automóviles y ante atropellos por alcance o choque lateral de vehículos que se desvían de su trayectoria invadiendo arcenes)». Por último, se advierte de que «las actuaciones llevadas a cabo en La Rioja responden a un criterio técnico».

Luena no ha quedado satisfecho con la respuesta: «Deberían haber explicado por qué se han elegido esas carreteras, ya que, aunque no tengo los datos de siniestralidad en esas vías, no creo que se cumpla la compatibilidad de uso de todos los usuarios; esas medidas perjudican el uso de la vía de los ciclistas». El diputado del PSOE reclama que las bandas sonoras deberían haberse instalado «en vías con mucho tráfico» y critica que «no se haya hecho caso a los ciclistas». «Los socialistas estaremos vigilantes a las próximas actuaciones de Tráfico. Pido que haga compatible el trabajo por la seguridad vial con una mínima atención y respecto al colectivo ciclista en sus reivindicaciones», zanja Luena.

Por otra parte, la jefa provincial de Tráfico en La Rioja, Beatriz Zúñiga, ha presentado e informado de estas actuaciones a la Federación Riojana de Ciclismo, presidida por Begoña Ruiz, tal y como ha constatado este periódico. La primera, Beatriz Zúñiga, recuerda que quedan por realizar «actuaciones complementarias en esas vías que se han retrasado por la meteorología» y que esperan ejecutar en las próximas semanas.

La segunda, Begoña Ruiz, desea mandar un mensaje de calma al colectivo ciclista riojano: «Hay que tener paciencia y esperanza porque esto va a ser para bien. Si no vas seguro por ahí, lo entiendo, pero hay que tener en cuenta que la carretera también es para coches, motos... e incluso tractores, y la DGT tiene que mirar por todos. Si, de momento, se puede evitar ir por ahí, hay más carreteras, sólo se ha actuado en unos 'veintitantos' de los 1.400 kilómetros de carretera que hay en La Rioja».