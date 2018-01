Las bandas sonoras de la discordia Ciclistas en la LR-259 entre Murillo y Villamediana, junto a las bandas del arcén. / D. URIEL Los ciclistas riojanos, molestos por una actuación en los arcenes de varias carreteras | La Jefatura de Tráfico de La Rioja asegura que «falta suavizar» los nuevos elementos, que forman parte de un proyecto piloto para aumentar la seguridad vial DIEGO MARÍN A. Logroño Miércoles, 17 enero 2018, 09:17

El año 2018 ha comenzado con sorpresa para los ciclistas riojanos, que han comprobado cómo en cuatro carreteras (LR-111, 113, 250 y 259) se han impreso sobre el asfalto unas bandas sonoras que invaden el arcén y ponen en peligro la estabilidad de la bicicleta. «Nos han echado del arcén» es una opinión compartida por muchos ciclistas aficionados que estiman esas bandas sonoras como «trabas peligrosas» e «intransitables en bicicleta».

Las redes sociales que comparten los deportistas echan humo, algo motivado también por la falta de información sobre esta actuación. La jefa de Tráfico en La Rioja, Beatriz Zúñiga, explica a Diario LA RIOJA que esta intervención, todavía sin finalizar, forma parte de un proyecto de la Dirección General de Tráfico «para reducir la siniestralidad». En colaboración con el Gobierno de La Rioja se va a desarrollar un plan en el que «faltan medidas complementarias por implantar para calmar el tráfico y adecuar la vía, como la señalización del paso de ciclistas».

La obra, tal y como está ahora, resulta agresiva para el asfalto y peligrosa para los ciclistas, pero Beatriz Zúñiga advierte de que «falta suavizar las bandas sonoras, no van a quedar así». «Queremos garantizar la seguridad de los ciclistas, pensamos en ellos como usuarios vulnerables de las carreteras», explica Zúñiga, quien, precisamente, se reunió ayer para tratar este tema con la presidenta de la Federación de Ciclismo de La Rioja, Begoña Martínez, y el director general de Obras Públicas y Transportes, Carlos Yécora, después de haber hablado el día anterior con el ciclista y medallista olímpico Carlos Coloma.

«Las carreteras que mejor están son las que más tráfico soportan, y las que menos, las que peor están» Álvaro Robredo | Ciclista profesional

Para el Gobierno de La Rioja, «se trata de pruebas que, en el caso de obtener resultados satisfactorios, se instalarán en otros puntos de la red viaria no sólo de La Rioja sino en el resto de España», puesto que se trata de «un proyecto piloto para aumentar la seguridad vial y reducir la siniestralidad». Por otra parte, Begoña Martínez agradece la atención de la Jefatura de Tráfico, la cita de ayer y la consideración de la opinión de la Federación Riojana de Ciclismo, aunque también entiende que debería haber habido más información, para no generar ese malestar en los ciclistas. «Agradecemos la colaboración, cuando les hemos trasladado nuestro malestar por un tema han intentado buscar una solución», asegura.

No obstante, los ciclistas no han sido informados y por eso su opinión es negativa. Además, creen que la situación de las carreteras riojanas no es óptima para la bicicleta. A nivel general, Álvaro Robredo, profesional del equipo Burgos BH, explica que el mal estado de las vías «lo tengo ya asimilado, sólo queda aguantarte». «Las carreteras que mejor están son las que más tráfico soportan, y las que menos son las que peor están», detalla. Un ejemplo son los ascensos a Moncalvillo y Bonicaparra, con peligrosos agujeros sobre el asfalto.

José Pardal (Peña Solera) señala que los ciclistas riojanos buscan las carreteras secundarias para evitar los coches pero que en éstas «el asfalto es irregular, apenas tienen arcén y están muy bacheadas, las de Navarra y Álava están mucho mejor». En concreto, sobre las bandas sonoras de la LR-259, Pedro Ruiz Luna (Pasión Ciclista) opina que «ahora mismo nos dejan sin arcén y entraña mucho peligro de caída». «Es un riesgo para el ciclista», añade el exfutbolista y ciclista Santi Pisón. Y el triatleta Emilio Monagas critica que «no hay señalización de obras y nos obliga a meternos en la carretera».